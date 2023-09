El desplante de Marcelo Tinelli a Zaira Nara en el Bailando: "No se bancan"

La modelo sufrió una inesperada actitud por parte del conductor de TV. Zaira Nara reaccionó ante Marcelo Tinelli en pleno vivo de América.

Zaira Nara comenzó su carrera como modelo y saltó a la fama por su participación en Showmatch 2010, como participante de Bailando por un sueño y conductora de La Cocina del Show, spin off del ciclo de Marcelo Tinelli. La hermana menor de Wanda Nara estuvo como invitada en la segunda emisión del reality show en América TV y vivió un insólito momento allí que le cambió el humor por completo.

La segunda gala de Bailando por un sueño 2023 se baso en recibir a varios exganadores del certamen: Flor Vigna y la pareja de Anita Martínez y "El Bicho" Gómez. Éstos últimos llegaron a la pista con el histrionismo que los caracteriza y se prepararon para una guerra de espuma con trajes de piel sintética.

De esa manera comenzó el despiole en el programa de Marcelo Tinelli, ya que los concursantes llenaron de espuma a varios de los presentes en el estudio y, cuándo subieron a la cabina del streaming donde se encontraba Zaira Nara, Marcelo soltó: "¿Por qué no se animan a tirarle un ‘tortazo’ a Zaira Nara? A que no se bancan un ‘tortazo en la cara'". Acto seguido, los humoristas llenaron de espuma a la modelo y ésta bajó al piso para vengarse del conductor por al idea que les dio a los participantes. "No, chicos, es Zaira Nara", ironizó Tinelli cuando vio lo que le hicieron a la celebridad. "Dos horas estuve para hacerme el peinado, Marcelo", comentó Nara.

Zaira Nara, sobre su alejamiento de Paula Chaves

La modelo habló sobre su distanciamiento de su amiga, de cuya hija menor es la madrina, y contó la verdad de la situación. "Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje", comenzó Zaira.

Nara y Chaves se distanciaron cuando la primera comenzó un romance con Facundo Pieres, ex de su amiga. "Si ella me dice ‘boluda, para mi cero, dale para adelante’. Yo le doy para adelante. Si me dice ‘ahi no mires’, no miro. Si salí con él fue porque ella me dijo que sí. Y también si no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no era tan como me habían dicho que iba a ser. A mi me importan mucho mis amistades, si le hace mal, es importante para mí", agregó Nara en diálogo con LAM.