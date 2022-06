El desplante de Marcelo Tinelli a Ángel de Brito en LAM: "Pésimo"

El conductor increpó a su exjefe a la salida de un evento y no hubo respuesta. Ángel de Brito lanzó una picante humorada hacia Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli hizo un fuerte desplante en vivo a Ángel de Brito y el periodista no le perdonó la actitud a su exjefe. El conductor de LAM ironizó tras la inesperada acción de dueño de La Flia en medio de un encuentro con el notero de su programa de América TV.

El presentador de programas como Bailando por un sueño y Showmatch: La Academia había acudido a un evento para el desfile de su hija Juanita. Como era de esperarse, la salida del lugar estaba repleta de noteros y camarógrafos que ansiaban por que Tinelli les dedicase unos minutos, algo que no sucedió. "Me voy, me voy. Tengo que irme con Juanita", se excusó el periodista ante la insistencia de la prensa. Y agregó: "No, no, chicos. Déjenme cerrar, dale".

"Ángel te quiere saludar", expresó el notero de LAM para comprometer a Tinelli por su relación con De Brito. "Me tengo que ir. Tengo muchas ganas y lo quiero mucho a Ángel, pero no. Chau, chau, chau", respondió Marcelo de manera tajante, por lo que el notero no tuvo otra opción más que desistir. "¡Pésimo Tineli! ¡Le he dado mi vida", dijo entre risas De Brito cuando volvieron al piso. Luego, Ángel le envió un mensaje a Tinelli para ver cuándo podían concretar una entrevista y el empresario se mostró dispuesto a coordinar un encuentro.

La tarde familiar de los Montaner y los Tinelli

Hace algunas semanas Marcelo Tinelli y Ricardo Montaner compartieron en sus redes sociales fotos de un encuentro que tuvieron un domingo al aire libre. "Cuando la familia se junta‚ se hace fuerte y cualquier meta se alcanza, cualquier inconveniente se libra y se supera. Vivir en modo felicidad hace la diferencia. Juntarnos alrededor del asado fue la excusa perfecta para renovar los votos de amistad que hicimos al principio de los 90’s", expresó el intérprete de Soy Feliz.

"Maravillosa tarde de domingo con los Montaner y los Tinelli. Gracias querido Montaner por la invitación. Tenés una familia hermosa. Lindísimo haber compartido un asadazo con Mau y Ricky, Stefi Roitman, Sara Escobar, Mica Tinelli, Fran Tinelli, Juani Tinelli y Lolito. Los amamos", escribió el creador de VideoMatch en su posteo. La mayor de los hijos de Tinelli, Micaela, también se expresó sobre el momento vivido al compartir una foto en sus historias y lanzó: "Domingo hermoso".