El desplante de la hija de Eleonora Wexler a su mamá: "Se hace la simpática"

La actriz Eleonora Wexler visitó Cortá por Lozano junto a su hija, y juntas protagonizaron un divertido cruce que terminó en pasaje de factura.

Eleonora Wexler y Miranda, su hija, fueron a la televisión para una divertida entrevista sobre su relación afectiva. Muy picante, la joven no dudó en exponer las manías de su mamá para diversión de Verónica Lozano.

Luego de que la actriz se deshiciese en elogios para su hija, ella reveló cómo es su mamá en la intimidad hogareña: "Mamá tiene una maña muy fea, que es que siempre que entra a mi cuarto y se pone a gritar por el desorden que hay. Tiene que estar todo perfectito”.

Sorprendida por la declaración de Miranda, Eleonora se defendió en vivo de las acusaciones con un directo: “Entro y le digo: ‘Miranda levantá las cosas del piso. No puedo estar juntando todo todo el tiempo’. Hay un trato que no está cumpliendo y que es que en los espacios comunes tratemos de mantener el orden”.

“Se hace la simpática pero es obsesiva del orden. Es obse mal. Entra a mi cuarto y empieza a agarrar las cosas. Y, tal vez, yo esas cosas las iba a usar al día siguiente. Estaban limpias. Y le pregunto: 'Che, ¿y esto?'. 'Se está lavando', me dice”, retrucó la chica.

Entre risas, Eleonora cerró el intercambió confirmando su obsesión por el orden: “Es que yo no soporto que quede una montaña. A veces me propongo dejar todo así pero, pasan dos días, y me desespero". La nota siguió con las divertidas revelaciones sobre los audios largos de Eleonora Wexler, su deseo de actuar como Raffaella Carra y algunos mensajes de amigas que aportaron datos poco conocidos de la actriz.

La dolorosa despedida de Eleonora Wexler: "Te fuiste como viviste"

Adjuntando una imagen junto a su perra Reyna, Eleonora Wexler confirmó la muerte de su mascota y escribió: "Así te fuiste como viviste y en honor a tu nombre Reyna. Desnutrida de haber amamantado, pelada, renga, flaca y llena de bichos y sangre en tu lomo. Con tanto miedo".

"Te pusiste hermosa mi vieja. Te adaptaste a la manada y cuidabas como nadie el hogar. Me esperabas siempre cuando llegaba. Leal mi vieja siempre. Siempre en mi corazón. Ya nos encontraremos... Hermoso viaje mi Reyna", cerró Eleonora Wexler, en forma muy emotiva. En el hilo de fotografías, Eleonora mostró a sus otros perritos rescatados. Es sabido que la actriz es una ferviente impulsora de las adopciones responsables de animales.