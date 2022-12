El desopilante reencuentro de Silvio Soldán y Silvia Süller: "¿Viva?"

El conductor no pudo ocultar su sorpresa cuando volvió a encontrarse con la reconocida vedette que fue su pareja en los 80'.

Silvio Soldán protagonizó un inesperado y divertido reencuentro con Silvia Süller y generó gran conmoción entre los televidentes. El famoso conductor recibió la sorpresiva visita de "Silvia Süller" en el debut de su programa Grandes Valores del Tango por la pantalla de El Nueve, pero no esperaba que la producción lo sorprendiera con este gesto que lo descolocó.

Fue durante la emisión de Socios del Espectáculo que pasaron el tape de esta situación e hicieron especial hincapié en la reacción de Soldán. Resulta que, en el regreso del clásico televisivo Grandes Valores del Tango, la producción de El Nueve invitó a una imitadora de Süller para sorprender a su expareja en vivo. El amor entre ambos mediáticos nació en los años 80' en este mismo programa, pero luego terminó de forma escandalosa y al día de hoy no mantienen relación alguna. Por este motivo, el conductor no pudo disimular su sorpresa.

"Volvió a la televisión argentina un clásico, Grandes Valores del Tango, y aparece Süller. ¿Es Süller o no es Süller? ¿Viva?", anticipó Rodrigo Lussich en el programa de El Trece antes de mostrar el tape en donde se veía el inesperado encuentro. Una vez que mostraron este momento, que pasó entre risas y algunos chistes, el panel Socios del Espectáculo analizó la situación.

"En otro tiempo Silvio ni siquiera hubiera hablado de esto", reflexionó Lussich. Sin embargo, Mariana Brey atinó a decir que podrían invitar a la verdadera Silvia Süller en el próximo programa, ya que el conductor no pareció molestarse e incluso aseguró que "estaba muy feliz de verla en el programa por todo lo que significó ella para el programa.

Silvia Süller contó que fue amante de Jorge Rial y lo fulminó: "Le doy un 3"

Silvia Süller afirmó que tuvo una experiencia sexual con Jorge Rial y fulminó al periodista de Radio 10 con un impensado dato sobre su performance en la intimidad. La hermana de Guido Süller reveló que fue amante del exconductor de Intrusos durante tres años en los inicios de su carrera.

"La amante era yo, después me aburrí porque él en realidad no sabe hacer las coas. De 1 a 10, le doy 3 puntos. Aparte él sufre de un problema terrible que se llama halitosis, a eso no te lo sacás con nada", comenzó la celebridad en medio de una entrevista en el ciclo de Crónica TV El Run Run del Espectáculo.

"Yo estuve con dos personas con eso, no sé si lo puedo nombrar, pero fueron Héctor Larrea cuando trabajé en Seis Para Triunfar, y Jorge Rial", agregó Silvia en alusión a las personas con mal aliento que conocía. Süller contó que su romance con Jorge Rial se dio cuando ella recién comenzaba su incursión en los medios en los años 90.