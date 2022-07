El desgarrador relato de un periodista de C5N sobre sus adicciones: "Muy grave"

El comunicador se sinceró sobre el momento en que se dio cuenta que tenía que cambiar de vida. El miembro de C5N reveló que su familia ocupó un lugar fundamental en su decisión.

Un reconocido periodista de C5N relató en televisión los terribles momentos que atravesó por el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Se trató de Guillermo Favale, quien abrió su corazón y reveló qué situación lo hizo darse cuenta de que no podía seguir con ese estilo de vida.

"Hubo un click. Esto solo se lo contó a mi psicólogo. En esa noche pasó de todo. La noche empezó a las 20 horas y terminó a las 7 de la mañana. Cuando volví a mi casa mis hijos estaban durmiendo con Regina en la cama y los pasé a sus camas", comenzó su descargo el periodista ante la atenta escucha de Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar, ciclo en el que compartió el lugar de invitado con Marcela Feudale, Soledad Solari, Pachu Peña y Ronnie Arias.

Favale dio a conocer que en el momento en que pasaba a sus hijos a sus habitaciones tuvo una revelación: "Recordé de dónde venía, porque esa noche pudo pasar algo muy grave, y dije ‘esta es la última vez. Fui al psicólogo y esa fue la última vez. Tuve que empezar una vida nueva, con vínculos sanos".

"Esa noche pudo haber muerto alguien. Empezó como diversión y pasó de todo. Hubo un acto de irresponsabilidad de mi parte. Después comprendí que tuve mucha suerte. Muchas personas salen en la portada de los diarios por un segundo de diferencia, pero el segundo estuvo en mi favor. Hoy podría no haber estado acá", concluyó su descargo el comunicador sin dar detalles de la situación extrema que vivió.

La confesión de Marcela Feudale en PH, Podemos Hablar

La icónica locutora de los ciclo VideoMatch y Showmatch se expresó sobre su vida amorosa y reflexionó: "El tema del amor me parece que nos atraviesa a todos de una manera muy particular en la vida, que te cambia siempre. Nunca me fue bien con las parejas, pero creo que si bien es cierto que no emboqué por ahí con las personas que debería haber embocado, era muy romántica y yo creía que todo tenía que ser perfecto", comenzó su relato Feudale.

"Era una exigencia tremenda para mí y para el otro también, entonces cuando pasaba una mínima cuestión ya estaba pensando que no funcionaba, que no era para mí", reconoció la celebridad de radio y televisión y luego aseguró que su devoción por su carrera profesional fue un impedimento para el buen desarrollo de sus relaciones amorosas.