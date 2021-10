El desgarrador relato de Nazarena Vélez: “Sumergida en la oscuridad”

La actriz se sinceró sobre cómo hizo para superar los obstáculos que atravesó en el pasado. Nazarena Vélez se refirió al suicidio de su esposo y a la muerte de su hermana.

Nazarena Vélez se expresó sobre los conflictos que ha sobrellevado en su vida y cómo ha hecho para superarlos. La productora teatral buscó generar conciencia sobre que siempre hay posibilidades de salir de la oscuridad, por más difícil y lejano que parezca en el momento.

“Sufrí mucho, yo soy una mina a la que le gustó sufrir se ve. Más allá de todo lo que me pasó, me veía un poquito más gorda y sufría. Todo era como un sufrimiento, creo que nos criaron para los sacrificios, toda una presión social”, comenzó su descargo la madre de Barbie Vélez, en diálogo con el ciclo de televisión conducido por el Pollo Álvarez, sobre cuánto trabajo le costó dejar atrás esos pensamientos.

Vélez continuó su discurso en alusión a cómo se encuentra en la actualidad: “Hoy que tengo una apertura en mi cabeza más copada, está bueno que lo cuente. Yo fui una mina Photoshop y eso a las mujeres nos destruye la cabeza… nos destruye ver una cola increíble, todas queremos ser Sol Pérez. Sol cuenta que se mata en el gimnasio, yo era Photoshop, era mentira”.

“Decidí dejar de sufrir, estaba en víctima, que me quedaba cómoda. Hace tres años dije ya está. Nos quedamos en esa angustia, en esa oscuridad, que es tremenda. De verdad después que pasó lo de Fabián quedé sumergida en una oscuridad tan fuerte… a un paso de la locura… tomaba miles de pastillas para dormirme”, siguió y remató : “Yo me quedaba noche enteras tratando de entender lo que pasaba. Titi me preguntaba, con tres años y medio, dónde estaba su papá. Yo le decía lo que había pasado y a los tres días me preguntaba lo mismo. Fue muy duro”.

Nazarena Vélez sobre sus complejos con su cuerpo

“Acá, con mis 47 años mirando cómo se me cae todo y yo sigo sin ganas de mover una pata... Estamos en octubre y veo que arrancó la carrera para llegar bien al verano... Me encanta que la gente se cuide, se priorice y haga cosas para sentirse y verse bien... Pero odio cuando eso se convierte en una obsesión y en lo único que importa”, escribió la actriz en un posteo de Instagram hace algunas semanas, donde mostró su cuerpo sin tapujos.

“Me pasó y me enfermó a un nivel que casi se lleva mi vida. Las marcas, las estrías, la celulitis y los rollos son parte de mi cuerpo; no lo amo pero lo acepto”, agregó.