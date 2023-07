El desgarrador relato de Graciela Alfano por su salud: "Uno sabe que se va a morir"

La actriz hizo un desgarrador descargo sobre su vida. Graciela Alfano contó cómo salió adelante a pesar de las adversidades que vivió.

Graciela Alfano habló sobre cómo enfrentó un mal diagnóstico de salud y contó cómo se encuentra hoy. La exjurado de Bailando por un sueño demostró su resiliencia y empoderamiento en un discurso que apeló a las energías positivas de la gente.

"Cuando te dicen ‘es maligno’, son dos palabras que te sacan la brújula", soltó Alfano en alusión al cáncer de riñón que le significó una operación hace un tiempo. A la actriz de filmes como La Nona, La Gran Aventura y Testigo íntimo le extirparon el riñón en cuestión y le realizaron tratamientos preventivos, dado su diagnóstico. "Uno sabe que se va a morir, pero cree que se va a morir todo el mundo y último uno. Y eso como que te trae a tierra porque cáncer tiene que ver con muerte”, agregó Graciela.

Graciela Alfano asegura haber cambiado la manera de percibir la vida después de su enfermedad y afirma que nunca estuvo tan feliz como ahora, a sus 70. "Lo digo en cada momento porque, más allá de lo que estoy pasando, estoy viva. Los años generan diversidad, porque nadie envejece igual. Entonces vos podés hacer lo que te da la gana y no meterte en ese código de ‘Ay, no entiendo, no sé cómo hacer’, Tenés que decir ‘wow qué desafío, le voy a meter, lo voy a hacer", añadió la celebridad de televisión en diálogo con Dante Gebel en su ciclo de TV.

Al mismo tiempo, Alfano se refirió al abuso que vivió cuando era una niña por parte de un vecino. "En ese momento se tapaba mucho y los niños sufrían por más tiempo ese tipo de situaciones. Puedo hablar de eso sin revivirlo. Se trata de eso, de saber que fue una experiencia, que dejó un aprendizaje, que dejó una persona con más herramientas por no quedar en el papel de víctima", relató la celebridad.

La misteriosa muerte del padre de Graciela Alfano

"El final de mi padre fue con un tiro en la cabeza, en Chaco. Se marcó como suicidio, pero cuando fuimos a recoger el cadáver, el calibre de la bala que tenía en la cabeza no coincidía con el calibre de la pistola que tenía en su mano", reveló Alfano hace algunos años sobre el extraño deceso de su padre, cuando ella tenía 12 años. Y agregó: "Fuimos con mi madre a buscar el cadáver. Alguien del juzgado le dijo 'Señora, usted tiene una hija, por favor olvídese de esto, llévese a su marido muerto y no quiero que se vuelva a escuchar el apellido Alfano'".