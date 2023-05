El desgarrador momento de Nacho de Gran Hermano: "Siempre"

El segundo finalista de Gran Hermano dio a conocer la fuerte angustia que padece. Nacho Castañares habló en sus redes sociales y compartió el mal momento que atraviesa.

Nacho Castañares habló sobre un tema sensible en su vida.

Nacho Castañares causó emoción en sus seguidores debido a un triste posteo sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. El joven se refirió a una significativa pérdida que marcó un antes y un después en su vida.

"Un año. Siempre conmigo, vieja", escribió el participante de Gran Hermano 2022 que logró obtener el segundo lugar en la competencia de Telefe, detrás del ganador Marcos Ginocchio. El joven recibió un sinfín de mensajes de amor en la sección de comentarios y se mostró movilizado al respecto: "Gracias a todos por los mensajes. Los amo".

Nacho contó que siente presente a su mamá en su día a día a pesar de su partida. En diálogo con LAM, ejemplificó: "En la casa siempre sentí que mi mamá me acompañaba. Sobre todo con el tema de las mariposas. Yo todos los días veía más de una. Cuando fallece, yo tratando de hablar con ella le pedí que si ella estaba bien y me iba a acompañar siempre, que el día del velatorio aparezca una mariposa, del tamaño que sea, de la forma que sea, del color que sea, y que solamente aparezca. Entonces desde ahí dije: ‘esa mariposa es mi vieja’".

"Las mariposas se me empezaron como a conectar. Mismo la tengo tatuada. Y en la casa, el día que entré apareció y desde ahí aparecieron siempre. El día de la final aparecieron 27 mariposas”, añadió el joven. Y cerró: "No la sueño, pero la siento presente todo el tiempo y me siguen pasando cosas con las mariposas todo el tiempo. El otro día entre a una cancha, a un palco, y había un imán de una mariposa pegado ahí, o fui a un evento a Uruguay estaba todo el piso lleno de mariposas".

La dura infancia de Daniela Celis de Gran Hermano

La ex participante de Gran Hermano relató los momentos que pasó cuando era chica en relación a las dificultades económicas, en diálogo con Carmen Barbieri y sus panelistas de Mañanísima. "Tuve una infancia dura. Mis viejos se separaron cuando era muy chica. Mi mamá siempre estuvo remándola. Mi mamá siempre fue la jefa de la familia. Mi mamá y mi papá siempre están al lado mío. Pero nos tocó mudarnos un montón de veces", relató la joven.

En tanto, Daniela señaló que le tocó construir su casa "a los 13 años". Y concluyó: "Primero yo viví en una casilla, que la hicimos con mi mamá. Todos los días metíamos maderitas para poder levantarla".