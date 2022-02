El desgarrador mensaje de Violeta Lo Re sobre Gustavo Martínez: "No lo puedo creer"

Tras la muerte de Gustavo Martínez, se mostró muy conmovida Violeta Lo Re, expareja de Ricardo Fort. "No lo puedo creer", se sinceró.

La muerte de Gustavo Martínez, exnovio de Ricardo Fort, sacudió a la farándula argentina durante la madrugada del miércoles 16 de febrero de 2022. De hecho, en Arriba Argentinos (El Trece) dejaron de lado su programación habitual por un rato para entrevistar a Violeta Lo Re, una de las primeras parejas famosas del empresario chocolatero.

La actriz de 42 años se mostró muy impactada por la noticia negativa recibida y recordó algunos momentos que vivieron todos juntos cuando eran las principales figuras de la televisión argentina.

La conmovedora despedida de Violeta Lo Re, ex de Ricardo Fort, a Gustavo Martínez

La artista habló en vivo con Arriba Argentinos y, consultada al respecto por Marcelo Bonelli, se sinceró: "Estoy muy sorprendida. No lo puedo creer... Cuando me llamaron no entendía lo que me estaban preguntando. Realmente estoy muy sorprendida. Fue inesperado, absolutamente".

Además, remarcó que aunque "Gustavo era el tutor de los chicos", los hijos de Fort, ella considera que "no era eso" sino que "era mucho más". Con relación a Marta y Felipe, "Lore" consideró que "Gustavo era el que formó a los chicos, a esas dos criaturas las formó Gustavo".

Incluso, Lo Re recordó que Martínez fue fundamental durante la mejor época de Fort debido a todas las ocupaciones que él tenía. "Ricardo podía viajar, hacer el reality y dedicarse a lo que le gustaba porque tenía la absoluta confianza y absoluta tranquilidad de dejar a Gustavo Martínez al cuidado de los chicos", insistió.

Violeta Lo Re fue novia de Ricardo Fort y estuvo en todos los medios.

Violeta también dio un ejemplo de por qué Gustavo era tan trascendentes para la vida de "El Comandante": "Ricardo era el padre, pero cuando viajábamos no viajábamos con los chicos. Viajábamos solos. Y esas ausencias de Ricardo era porque estaba Martínez cuidándolos".

Cuando le preguntaron acerca del romance que vivieron Fort y Gustavo, ella señaló que "fueron amigos desde muy jóvenes" y que tanto fue el cariño que llegaron también a ser pareja porque "el proyecto de familia lo plantearon juntos".

Por último, Violeta Lo Re aseguró que Martínez "era un hombre incondicional" y contó cómo era la relación de él con Eduardo, el hermano de Ricardo, y con el resto de la familia: "Ante cualquier situación, Gustavo era muy conciliador. Era una persona muy pensante y comprensiva. Te entendía, te acompañaba... Tenía un perfil súper bajo, más casero. Con todo su amor, logró que los chicos estuvieran fuertes estos casi 18 años".

Cómo fue la muerte de Gustavo Martínez, el exnovio de Ricardo Fort

Pese a que la Justicia todavía investiga el hecho, hasta el momento se conoció que a las 4.15 el personal de seguridad privada que custodia la calle Sucre al 1900 -donde está el edificio de Martínez- llamó al 911 y le comunicó a la policía que un hombre había caído al vacío. Cuando llegaron, constataron que se trataba del exnovio de Fort.

Eduardo Fort, hermano de Ricardo, llegó horas después al lugar en donde ocurrió el hecho para acompañar a los mellizos. Según trascendió, Felipe Fort le comunicó a la policía que Gustavo se suicidó porque tenía una fuerte depresión desde hacía varios días: uno de los motivos habría sido que, en los próximos días, los jóvenes cumplirán 18 años y serán mayores de edad.

Por otra parte, de acuerdo a las autoridades de la comisaría 13°, la red protectora del balcón de Gustavo Martínez fue cortada antes de que cayera del piso 21 del edificio y no se encontraron signos de violencia o desorden en la casa. La causa ya es investigada por la fiscal Laura Belloqui, perteneciente a la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°59.