El desgarrador llanto de una panelista de De Brito: "No lo puedo creer"

En la instancia final de muchos programas de El Trece, una panelista emblemática de la señal no pudo contener su emoción y se quebró en vivo.

En el marco de este cierre de año que trae muchos nuevos proyectos para El Trece, son muchas las emociones encontradas entre las estrellas que forman parte de la señal. Lo cierto es que este no fue un gran año en cuanto a niveles de rating para el canal de Adrián Suar, por lo que muchos de los contenidos de sus grillas están a punto de darse de baja, frente a esto, una de sus estrellas más antiguas no pudo evitar quebrarse al aire.

Hace una semana atrás, Ángel de Brito anunció el fin de su consagrado ciclo Los Ángeles de la Mañana. Luego de 5 años en pantalla, el conductor admitió estar muy cansado y tener la necesidad de descansar durante todo el verano. Así mismo, contó que su vínculo con El Trece continuaba de maravilla y que lo más probable es que continuara trabajando en el lugar, pero en un formato diferente. Sin embargo, aunque la decisión del periodista parecía premeditada, a sus panelistas las tomó sumamente desprevenidas, ya que no habían sido informadas con anterioridad.

Pese a que el futuro de las angelitas no quedó sin empleo, ya que según confirmó Ángel todas tienen contratos con El Trece para el 2022, el fin de este programa golpeó de forma diferente a todas, pero a Andrea Taboada la afectó muchísimo. Esta mañana, en una de las últimas emisiones del ciclo, la periodista se tomó el lugar para dar su opinión sobre el cierre de esta etapa y abrir profundamente su corazón. "No lo puedo creer. Pasó un montón de tiempo, un montón de cosas hace un montón de años que estamos juntos. Yo te quiero mucho. Te agradezco y te respeto mucho como profesional, estás en un momento brillante", empezó por decir Andrea mientras quebraba en llanto.

Luego de abrazarla, el conductor quiso darle el reconocimiento que se merecía por tantos años de trabajo: "Sabés que es mutuo. Pero hablá de vos, no hablés de mí". "Bueno, pero también te tengo que agradecer, porque también es justo, que me hayas incorporado en el equipo, yo lo valoro un montón. No es solamente porque es trabajo, sino porque creíste en mí como profesional", expresó Taboada aún emocionada.

Andrea Taboada, entre la incertidumbre y la angustia por su futuro en El Trece

Cuando se conoció que Ángel de Brito dejaría la conducción, y consecuentemente finalizaría su programa, las angelitas admitieron que se habían enterado en ese momento y que no habían sido avisadas con anticipación. Pese al malestar del momento, a muchas se les generó una gran incertidumbre, ya que no sabían cómo continuarían sus carreras a partir de ese momento, sobre este tema, Taboada se explayó en diálogo con el ciclo radial Soy Tan Biutiful.

"El día que saltó la bomba, me empezó a agarrar ganas de vomitar. Me puse nerviosa, nerviosa, nerviosa y me tiré en el piso. Me descompuse. Me sentía mal y me tiré al piso. No sé qué va a pasar. Estoy preocupada, ocupada en el tema y entiendo que hay cosas que a algunas personas nos superan. Tendré que hablar con la productora, con el canal y con Ángel De Brito. Yo me enteré todo el día que Ángel publicó el tweet", lanzó en su momento, cuando la noticia aún era muy reciente.