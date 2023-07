El desesperante momento de Robertito Funes en Telefe: atrapado en la nieve

El cronista viajó al sur y vivió un hecho insólito que dejó estupefactos a todos sus compañeros. Robertito Funes Ugarte mostró la odisea que enfrentó en un móvil de A la Barbarossa.

Robertito Funes Ugarte volvió a protagonizar un blooper en Telefe desde un móvil en el sur del país. El conductor de televisión acudió a Bariloche para salir al aire en el ciclo de Georgina Barbarossa desde un móvil y sufrió un inconveniente que lo obligó a ser ayudado.

El movilero de A la Barbarossa es el encargado de aportarle humor y un clima de distensión al programa, que tiene una primera parte cargada de una energía más pesada con casos policiales. De esa manera, Funes Ugarte saca todo su histrionismo en cada salida al aire y pone a reír a todos los presentes en el estudio de TV.

Robertito tuvo un problema con su auto en Bariloche y debió ser auxiliado por un hombre. "Miren lo que le pasó ayer a Robertito, pobre", presentó el tape Barbarossa con un graph que rezaba: "Roberto se quedó varado en Bariloche". "Ahí quedó el auto, lo dejé para el traste. Lo que pasa es que nos metimos por este camino porque si no no llegábamos, hay muchísima gente y sucede esto", comentó entre risas Robertito mientras un hombre cuya identidad no se reveló maniobraba su coche. "Siempre encuentra a alguien que lo salva", soltó la panelista Noe Antonelli desde el piso.

