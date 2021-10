El desesperado llanto de Pampita: "Quiero compartir mi dolor"

¡Dramático momento! Pampita causó revuelo al mostrarse llorando en un video. A qué se debe la profunda angustia que guarda la jurado de ShowMatch.

Carolina "Pampita" Ardohain pasó un dramático momento en las últimas horas. La reconocida modelo y jurado de ShowMatch realizó la tradicional caminata hacia la Basílica de Luján y protagonizó una situación tan especial como angustiante. En uno de los videos que publicó en su cuenta de Instagram rompió en llanto y realizó una cruda revelación de los malos momentos que le tocó atravesar.

"Yo soy muy devota de ella y estoy muy agradecida de muchas cosas. Voy a estar un ratito con Dios", manifestó Pampita, que el 22 de julio pasado dio a luz a su primera hija con el empresario Roberto García Moritán. Acompañada por su amiga y compañera de viaje Barby Franco, expresó: "Esto recién empieza, es largo y seguramente caminemos bajo la lluvia. Pero estoy agradecida de la experiencia y la oportunidad".

Luego, en otro de los tramos de los videos que fue publicando a lo largo del viaje hacia Luján, Pampita recordó las veces que la pasó mal e hizo referencia al mal momento que pasó cuando falleció su hija Blanca, producto de su matrimonio con Benjamín Vicuña: "Este un año especial, es una procesión distinta para mí porque muchas veces vine a entregarle a la Virgen mi dolor, a encomendarme a Dios". Y resaltó: "Ahora vengo a agradecer todas las cosas lindas que me ha dado y por eso quería compartirlo con ustedes".

Pampita perdió a su hija hace más de 7 años.

Luego, y por otra parte, la modelo subió una foto completamente emocionada, con la Basílica de Luján detrás y un profundo mensaje: "Recemos juntos…

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A Ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre Mía. Oh señora mía, Oh Madre mía…¡Yo me ofrezco toda a ti! ¡Gracias por tu protección, tu amor y tu presencia constante en mi vida!".

Qué le pasó a la hija de Pampita y Benjamín Vicuña

El 30 de agosto, Blanca Vicuña debió ser internada en terapia intensiva en la clínica Las Condes (Chile). Allí, a la hija mayor de Pampita y Benjamín Vicuña le detectaron una inflamación en el tejido esponjoso de los pulmones que fue producido por una bacteria. Lamentablemente, el 8 de septiembre de 2012, la pequeña de tan sólo 6 años murió.

La dura crítica de Pampita contra Benjamín Vicuña tras la separación de la China Suárez

Tras el final de su relación China Suárez, Benjamín Vicuña habría vuelto a salir , según reveló Rodrigo Lussich en Intrusos. El conductor del principal programa de espectáculos de América TV contó que el actor chileno asistió a una fiesta de apertura de un restaurante, en la que estuvo charlando muy pegado con Luciana Salazar, y que en un determinado momento de la noche ambos desaparecieron para irse juntos del lugar. En base a este trascendido, un cronista de Los Ángeles de la Mañana interceptó a Pampita en la calle y quiso saber su opinión de este rumor.

Cansada por la temática de la pregunta, la modelo replicó: "No me pregunten más, por favor, no me pregunten a mí nada de ese personaje". "Saben que no hablo hace un montón y no voy a hablar tampoco", sumó Pampita, podrida de tener que responder sobre su ex pareja y sus relaciones amorosas. "No son mis temas", indicó la jurado de La Academia tratando de terminar con la charla, aunque el cronista insistió en saber si estaba "todo bien" con Luciana Salazar, pese a los rumores del romance.

"No son mis temas. Adiós", volvió a responder la modelo pese a la insistencia del cronista de LAM. “Yo muy bien, yo muy bien. Chau”, terminó la charla pícaramente Pampita, mientras ingresaba al estudio. Cabe aclarar que, en la noche del lunes pasado, Ángel de Brito apuró a Luciana Salazar en el medio de la pista de La Academia de Showmatch. El periodista quería saber si era cierto que estaba saliendo con un actor con el que la habían vinculado, aclarando que se refería a Vicuña. Ante la atenta mirada de Pampita, Salazar negó tener una relación con el actor chileno pese a que confirmó que lo había visto en la fiesta. Desde su lugar, la jurado de La Academia mantuvo su sonrisa característica sin emitir una sola palabra.