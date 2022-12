El desconsolado llanto de Maxi tras la expulsión de Juliana: "Son unos soretes"

El participante cordobés entró en crisis y aseguró que "era su culpa" la salida de su novia.

Minutos después de que Juliana abandonara la casa de Gran Hermano por segunda vez, Maxi se quebró en llanto y anunció la drástica decisión que tomaría al respecto. La participante santafesina fue expulsada del programa tras incumplir varias normas y a tan solo una semana de haber ingresado en la instancia del repechaje, situación que doblegó a su pareja.

El cordobés no pudo evitar quebrarse en llanto al conocer la sanción de la producción e incluso aseguró que "era su culpa la expulsión" de Juliana. "No me puede estar pasando esto, no pueden ser tan soretes. Yo me voy a la mierda", lanzó el cordobés entre lágrimas mientras recibía el consuelo de Marcos, Agustín y Alexis "El Conejo".

Gran Hermano: Juliana Díaz fue expulsada de la casa

Tras un repetitiva serie de incumplimientos en Gran Hermano, Juliana Díaz fue expulsada de la casa. La definición fue comunicada en vivo y la participante tuvo que abandonar el programa en vivo ante la mirada atónita de sus compañeros.

La participante santafesina volvió a entrar en la casa en la instancia del repechaje y gracias al voto de sus compañeros de la casa. Sin embargo, una vez que ingresó, rompió, en repetidas ocasiones, una de las reglas fundamentales del programa: filtró información del exterior y rompió el aislamiento de sus compañeros. Por este motivo, la producción decidió expulsarla.

Luego de que Santiago Del Moro leyera el comunicado negro, en donde la producción aseguraba que había expulsión, Gran Hermano le informó la medida a Juliana enfrente de todos sus compañeros. Atónita, Juliana incluso negó haber dicho ciertos datos y tuvo que abandonar la casa sin siquiera poder tomar sus pertenencias.

En primera instancia, Gran Hermano explicó que la santafesina contó varios detalles del exterior y que incluso fue advertida por la producción en varias ocasiones para evitar llegar a este punto, pero esto no sirvió en lo absoluto. "Juliana siguió desacatando a la regla incluso después de ser convocada al confesionario más de una vez para informarle la gravedad de esta situación. Dejé dejar sin efecto la sanción inicial, y he decidido como sanción definitiva tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despidas de tus compañeros y que cumplas la medida ahora”, aseguró el dueño de la casa.

Sin posibilidad de poder despedirse de sus compañeros, Juliana abandonó la casa y regresó al estudio donde de encontraba Santiago Del Moro. Mientras tanto, los otros participantes eliminados esperaban para saber la decisión del público y definir quién ingresa en la instancias del repechaje.