El desconsolado llanto de Fantino tras su pelea con El Pollo Vignolo: "Muy doloroso"

Alejandro Fantino rompió en llanto al referirse al conflicto y las diferencias que tiene con Sebastián "El Pollo" Vignolo y otros periodistas de ESPN. El conductor lanzó un contundente descargo y causó revuelo en el periodismo deportivo.

Alejandro Fantino causó muchísimo revuelo con un descargo muy fuerte. En su debut como conductor de un programa de radio emitido por Neura, el periodista se largó a llorar luego de lanzar fuertes críticas contra Sebastián "El Pollo" Vignolo y otros periodistas de ESPN.

Tras advertir que si un productor le propusiera ir a cubrir el Mundial de Qatar 2022 con "El Pollo" Vignolo le escupiría "en la cara" y que no sabe si terminaría "a las piñas", Fantino se mostró muy triste. De hecho, en uno de los tramos del editorial, se tuvo que quitar los anteojos porque comenzó a llorar.

"Les quiero decir una cosa: es muy difícil sacarse la máscara, y muy doloroso. Podría seguir con la máscara del periodismo deportivo clásico pero no puedo, no lo resisto, me dan ganas de hablar de otras cosas. Y cierro con esto: el lugar que a veces uno pierde hablando de otras cosas se puede ganar en otro lugar, siempre hay mejores lugares para ir", manifestó el reconocido presentador, quien durante media hora analizó la forma de trabajar de sus colegas de ESPN.

En tanto, y sobre la nueva propuesta que tiene en Neura, espacio radial que es transmitido por Twitch, YouTube y por FM 89.7, expresó: "Acá vamos a hablar de otras cosas. Ni mejores ni peores: diferentes. Acá me voy a permitir hablar de otras cosas. Les voy a contar cómo va a estar formado de entrada. Estamos recién arrancando, con un hermoso lugar". Y agregó: "Es simplemente compartir esto con gente que queremos; cierro esta idea y vamos a arrancar el programa, a pasarla bien, para después cagarnos de risa".

En su primer programa al frente de Neura, Alejandro Fantino lanzó dardos contra periodistas de ESPN.

Por qué Fantino decidió comenzar Neura: el motivo que dio el conductor

Alejandro Fantino también se refirió al motivo por el que decidió dar comienzo a un nuevo programa radial, en el que avisó que hará una nueva forma de hacer periodismo deportivo. "¿Por qué nace Neura? Por esto, por esta necesidad de pararnos enfrente y de un periodismo que ya, por lo menos yo, no quiero practicar". Y añadió: "Sorry que sea duro y lo cierro, por favor, porque sé que esto lo van a levantar los diarios y medios tradicionales. No tengo nada personal, por favor aclárenlo. No tengo nada personal. No estoy de acuerdo con el periodismo deportivo que atrasa 30 años. Yo lo practiqué y traté de mejorarme y deformarme intelectualmente y crecer como persona, como periodista...".

Consciente de que durante muchos años trabajó en grandes medios de periodismo deportivo, el presentador indicó: "Pido disculpas si he cometido errores, tratando mal a algunos jugadores, diciendo barbaridades de algunos jugadores. Ya pasó y pido disculpas. Me hago cargo. Tengo la..., no sé si la palabra es 'humildad' porque no soy humilde, pero tengo el detalle de pedir disculpas".

"Quiero transitar por otro camino. Nace esto, la felicidad que tengo que nazca en el día de mi cumpleaños es inmensa. Quiero dedicárselo a mi papá, que debe estar por ahí dando vueltas, y a mi mamá que está en Buenos Aires hace ya dos años; a Nahuelito mi hijo y a mi novia, que me voy a casar en unos días; a todos mis hermanos y amigos... yo vivo en clan, esta gente es clan", concluyó Fantino.

Por otra parte, y según precisó uno de los periodistas que acompaña a Fantino en Neura, los integrantes del nuevo ciclo no anunciaron el comienzo del programa porque el objetivo es "construir desde abajo" y crear algo "diferente" a lo que se suele hacer actualmente en los grandes medios.

El fulminante dardo de Alejandro Fantino a Mariano Closs

Finalmente, Alejandro Fantino se tomó unos minutos para hacer un fuerte descargo contra Mariano Closs, a quien tuvo como compañero en ESPN. "Que nunca más nadie me diga como Mariano Closs, en el periodismo deportivo clásico en una noche futbolera, 'esto es fútbol'. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa 'esto es Esparta', le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe", disparó.

A modo de advertencia, y con mucha bronca, sostuvo: "¡A mí no me patea el pecho nadie! ¿Esto es fútbol? Esto también es fútobl. Yo no soy un mercenario de Jerjes. Tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y 432 espadas en la espalda. Me decís 'esto es fútbol' y yo te digo 'Neura también es fútbol', así que arrancamos de esta manera. La próxima va a ser un poquito más picante".

Por qué Alejandro Fantino se va de América TV

El Grupo América atraviesa tiempos de mucha turbulencia en los últimos días, desde la denuncia de Jorge Rial contra Daniel Vila por amenazas hasta la polémica salida de Viviana Canosa en medio de acusaciones de censura. A eso ahora se le suma el alejamiento de otra de las máximas figuras de América TV, bastante molesto con el destrato que viene recibiendo.

El primero en revelar esta más que probable salida fue el mismo Jorge Rial, quien contó que Alejandro Fantino se negó a leer un comunicado de la empresa sobre el conflicto con Canosa, lo que habría desencadenado una tensa situación con el canal. En la misma sintonía, Marina Calabró dio más detalles de lo que será el alejamiento de Fantino de América.

"Desde el riñón de Ale Fantino lo que me dicen es que se va en septiembre", aseguró contundente la periodista en Socios del espectáculo. Asimismo, Calabró aclaró que el conductor de Animales Sueltos quiere que su salida sea consensuada, sin romper de forma unilateral un contrato que termina el 31 de diciembre.

Sobre los motivos que llevaron a Fantino a querer irse de América, la periodista detalló: "Hubo un destrato el último tiempo con Animales sueltos, lo ponen tarde, le dejan un piso bajo porque va después de un programa con el que no comparte audiencia y la tiene que remar". "Es una figura a la que no trataron como tal", cerró lapidaria Marina Calabró.