El desconsolado llanto de Cinthia Fernández por un increíble motivo: "No caigo"

La bailarina compartió su fuerte emoción en sus redes sociales. Cinthia Fernández no pudo evitar las lágrimas tras alcanzar un objetivo impensado.

Cinthia Fernández se emocionó en sus historia de Instagram tras haber alcanzado uno de sus anhelos más grandes como emprendedora. La bailarina y panelista de televisión dio a conocer el motivo por el que su logro la llevó hasta las lágrimas y también les agradeció a sus seguidores por el apoyo.

"Oficialmente, en 24 horas nos vaciaron, agotaron todo. No sé cómo agradecerles. Más de 250 kits, más de mil productos están en viaje a sus casas. Lloro porque no puedo creer lo que pasó. La respuesta en tiempos tan difíciles del país. Han puesto productos míos en los puestos número 1 de Argentina. Una parte de mí está en sus casas. Me eligieron y hoy más que nunca está todo muy mal", comenzó su descargo la mamá de Bella, Charo y Francesca sobre el éxito de su emprendimiento de maquillajes.

Fernández hizo todo este relato mediante textos en sus historias de Instagram y reveló que no hizo un video porque no podía hablar de la emoción. "Llorando de emoción les digo gracias. Les juro que no caigo. Los amo", concluyó la ex participante de Bailando por un sueño.

El insólito desplantes de las hijas de Cinthia Fernández a su madre

"Por suerte tengo un grano y estoy acompañada. Un gran grano, esto es porque no me estoy sacando bien el maquillaje. Estoy yendo a buscar a las nenas y, cual adolescentes, me fletaron y me dijeron que no las fuera a buscar. Por ende, las tengo a todas repartidas en casas distintas, a todas", enunció la celebridad de redes en una de sus historias, un sábado a la noche. Y siguió: "Me siento como en mi futuro, cuando salgan a bailar y yo me quede como una vieja chota solterona acá en mi casa. Me fui a pedir comida al house, imaginate: ni cocinar. Este es mi plan a futuro. O sea, se me está yendo abajo la edad y me preocupa".

El enojo de Cinthia Fernández con un vecino

La artista compró un generador para su casa y la plataforma para colocar al artefacto se pasó 30cm del perímetro de su propiedad. "Y tener un vecino sorete que te lo venga a reclamar. Por ende, tengo que desarmar esto y meterlo en otro lado", soltó Cinthia con un fuerte tono de enojo y así dejó en claro que no solo tiene conflictos mediáticos sino que también vecinales.