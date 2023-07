El desconocido vínculo de Chiche Gelblung con la NASA: "Me anoté"

Chiche Gelblung confesó que ya inició un trámite en la NASA para cumplir su sueño de viajar al satélite natural de la Tierra.

Chicle Gelblung sorprendió a todos sus compañeros de Polémica en el bar (América TV) al confesarles que su sueño de ir a la Luna podría concretarse muy pronto. En más de una ocasión, el periodista había manifestado su interés por viajar al satélite natural de la Tierra, pero lo que nadie sabía es que inició un trámite en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) para cumplir su sueño. La noticia no solamente sorprendió a sus colegas, sino también a miles de televidentes y usuarios de las redes sociales.

Chiche habla sobre su deseo de ir a la Luna desde hace varios años, pero ninguno de sus compañeros lo tomaba en serio hasta el día de hoy. Recientemente, el conductor de 79 años confesó que inició un trámite en 2018 para cumplir su sueño lo antes posible. “La NASA abrió un registro para gente que quiera viajar a la luna y yo me anoté. Con todos los que ya murieron antes, debo de estar como en el número 100", comentó, entre risas.

Cuando sus colegas le preguntaron si no le daba miedo la idea de viajar al espacio, Gelblung les recordó que en marzo de 2022 viajó a Ucrania en medio de la guerra con Rusia, para cubrir el conflicto en Crónica TV. "Era más seguro ir para arriba que para abajo", bromeó. Con respecto a la convocatoria de la NASA, explicó que no tuvo que pagar nada para anotarse. "Me apasiona el viaje en sí mismo, me parece que es una aventura maravillosa. Estar en un lugar sin ley de gravedad y vivir esa experiencia, porque aunque vos lo hayas en un simulador no es lo mismo...", reflexionó.

Por último, contó que habló con la empresa que se dirigía al naufragio del Titanic, OceanGate, para contratarla y ver los restos del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. "Estábamos hablando con esa compañía para ver qué quedó del ARA San Juan", cerró Gelblung.

Chiche Gelblung fue repudiado por sus dichos sobre la salud de Wanda Nara

Chiche Gelblung habló sobre los repudiables dichos de Jorge Lanata, quien aseguró que Wanda Nara tiene leucemia sin tener ningún tipo de pruebas ni el consentimiento de su familia. Gelblung no solamente criticó los dichos de su colega, sino que además hizo lo mismo y aseguró que Wanda tiene otra enfermedad.

“Mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara y otra de ellas cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo: que Wanda Nara tiene leucemia”, había declarado Lanata en Radio Mitre. "No es leucemia, sino un mieloma", afirmó Gelblung. Al igual que sucedió con Lanata, sus dichos generaron un enorme repudio entre sus colegas.