El desconocido trabajo de Darío Lopilato antes de Casados con Hijos: "Bonete en la cabeza"

El actor dio a conocer a qué se dedicaba antes de tener la popularidad que le dio la sitcom de Telefe. Se trata de un empleo al que Darío Lopilato accedió gracias a su hermana Luisana.

Darío Lopilato sorprendió al recordar el insólito trabajo que tenía en el Gran Rex, cuando su hermana Luisana protagonizaba series como Chiquititas y Rebelde Way. La entonces niña y preadolescente era una de las figuras más reconocidas de la factoría Cris Morena y así le consiguió a su hermano un puesto de trabajo.

Luisana y Darío volvieron al Gran Rex con la versión teatral de Casados con Hijos y la protagonista de Alma Pirata no pudo evitar su costado nostálgico y recordar los años en que acudía a ese teatro todos los días para las funciones de Cris Morena. "Vine de Canadá y me instalé en el Gran Rex (risas). Hace tanto que no estoy en este teatro, de que tengo mis mejores recuerdos. Me lo conozco de memoria", comenzó su descargo la actriz en diálogo con Infobae.

"Voy a cada rincón y me acuerdo de cosas. Por ejemplo el corralito, que era la habitación en la que teníamos un cuarto de juegos en Chiquititas", soltó. En ese momento, la periodista Tatiana Schapiro le consultó a Lopilato si en ese teatro también se había dado el primer encuentro con su esposa, Michael Bublé, y ella respondió que sí: "Es un teatro que me ha dado mucho. Me paré en la butaca, fila 7 (risas)".

Darío Lopilato también sumó un recuerdo suyo sobre el teatro Gran Rex y enunció: "Yo estuve acá vendiendo fotos. Porque en la época de Chiquititas y Rebelde Way se necesitaba gente". "Yo siempre a mi familia, viste. Hay que apoyar a la familia (risas)", soltó Luisana sobre la posibilidad de trabajo que le dio a su hermano a su corta edad. "Me acuerdo que yo estaba con una pancarta gigante con fotos y un bonete en la cabeza", cerró el actor.

Luisana Lopilato sobre Matrimillas, el filme que protagoniza con Juan Minujín

"Es una comedia romántica linda de mirar, es tranquila, dulce, fácil de entender y son situaciones cotidianas donde la gente se va a ver identificada", soltó la artista en diálogo con Cadena 3. Y agregó: "La primera vez que vi la película terminada fue con Mike, mi marido, siempre las miro con él. Nos reímos bastante juntos".

Lopilato destacó la buena energía laboral que hubo en el proceso del filme: "Todo el mundo habla bien de Juan porque es un tipazo, es buen actor, es generoso y fue un placer trabajar con él. Hace bastante tiempo que no la pasaba tan bien en el set y me reía, porque son situaciones que uno vive todos los días, ya convivir con alguien en una casa, son cosas cotidianas".