El desconocido drama de Rodrigo Tapari: "Me quedé por enojo"

El cantante de cumbia dio a conocer un trauma que vivió en su infancia por la separación de sus padres. Rodrigo Tapari contó cuál es su actual relación con su madre y conmocionó a la TV argentina.

Rodrigo Tapari contó cómo vivió la separación de sus padres a sus 11 años y reveló que su mamá se fue de su casa en dicho momento. El cantante de cumbia se mostró conmovido al recordar esa etapa de su vida en una entrevista que brindó por El Nueve.

"Me quedé con papá en casa; mamá se fue a formar otra familia. En parte me quedé por enojo con mi vieja porque yo sentí un abandono en ese momento, no lo entendía como una pelea de pareja", comenzó su descargo el artista en diálogo con Dante Gebel en su ciclo de entrevistas, La Divina Noche de Dante.

Tapari también recordó con añoranza los momentos vividos con sus dos padres en convivencia, etapa en la que su su mamá le decía que él era su novio y que su padre era el rey de la casa. "Esas cosas que uno le dice por amor a los chicos. Me acuerdo que teníamos un viaje planificado para viajar en avión. Era mi sueño y mi mamá me había dicho que me iba a llevar; ese sueño nunca se cumplió", agregó el músico.

"Cuando ellos deciden romper con la relación, yo estaba en el cuarto escuchando esa discusión y pensaba en lo que nos quedaba por vivir como familia. Por eso para mí fue como un abandono", contó el joven y aclaró que después se acercó nuevamente a su mamá. "La amo. Hizo lo que pudo. Tuvo momentos muy difíciles de papá y cuando él cambio ya era tarde. Ella sufrió mucha violencia psicológica y física", cerró.

Rodrigo Tapari sobre cómo lo afectó la fama en su vida personal

"Cuando uno trabaja en la noche, empezás a ser muy infiel, tuve problemas con el alcohol y todo eso perjudicó mucho porque empiezan las mentiras, uno empieza a ocultar cosas. Más cuando tenés un micrófono en la mano, sos líder de una banda, empezás a hacer giras por todos lados", explicó el artista en diálogo con Teleshow. Y se refirió al momento en que se dio cuenta de que tenía que cambiar de rumbo: "Vivíamos discutiendo, todo el tiempo la palabra separación salía de nuestra boca". "Y en un momento mi hija, cuando tenía seis años, pidió ayuda a una persona".

Tapari reveló que al ver la familia que habían formado unos primos de su esposa se dio cuenta de que él quería eso para su vida: "Cuando los vi a ellos como familia, dije 'yo quiero esto'. Los vi tan unidos y tan armoniosos que les pregunté: '¿cómo se hace para estar así?'. Y ahí mi dijeron que ellos empezaron en el camino de la fe".