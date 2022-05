El descanso de Luquitas Rodríguez a Viviana Canosa por una fake news

Luego de que Viviana Canosa se hiciera eco de una irónica publicación que Luquitas Rodríguez hizo en Twitter, el joven influencer la dejó en ridículo con una reacción fulminante. El humillante mensaje que le dejó a la conductora ultraopositora.

Luquitas Rodríguez reaccionó en sus redes sociales al insólito editorial de Viviana Canosa, quién utilizó un tweet en broma por el streamer para hablar de la supuesta fuga de jóvenes del país. El video se hizo viral al instante y el influencer humilló a la conductora ultramacrista en sus redes sociales tras la difusión

En la transmisión del pasado miércoles 11 de mayo, Canosa hizo referencia al tuit de @LuquitaRodrigue, que tenía un tono claramente irónico en su referencia, y se convirtió en el hazmereír de Twitter. Mientras la conductora seguía destilando su odio, los usuarios de las redes sociales comenzaron a burlarse de la insólita fake news que levantó sin darse cuenta.

El streamer publicó la foto de un joven y la siguiente frase: "Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país". Fiel a su estilo violento, y con ánimos de reforzar la idea de que la gente se quiere ir del país, la presentadora disparó: "Los pibes se van porque no encuentran acá un futuro mejor. Un pibe que dice basta".

Luquitas Rodríguez se burló de Viviana Canosa por levantar una fake news que inventó en Twitter

El youtuber e influencer, quien actualmente se encuentra de viaje en Inglaterra, reaccionó al video del insólito editorial de la periodista y sostuvo: "JAJAJA es el mejor día de mi vida". En tanto, se burló de Canosa y de los miembros de la producción de A24 e imaginó cómo fue el diálogo previo a levantar la fake news. "La charla fue: 'Hola Viviana, te recorté para hoy un tuit muy interesante de un chico que se llama 'HASBULLAH ALL NIGHTER' sobre la fuga de cerebros, cuando vos quieras me lo pedís".

Como si fuera poco, Luquitas Rodríguez volvió a hacer otra publicación en Twitter para continuar con la fake news y la historia ficticia del joven que se fue del país. "Para los que preguntan qué fue de la vida de 'el pibe que emigra', lo crucé en un partido de baseball anoche en Arizona". Y agregó: "El loco está bárbaro, pude hablar un rato y me contó que está plantando marihuana y vive mejor que nunca. No lo duden, váyanse".