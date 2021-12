El desastrozo error de un conductor de TN en pleno vivo: "Cómo caíste"

El periodista se dio cuenta de su malpaso segundos después de haberlo cometido y culpó a la producción.

Los conductores de TN, Federico Wiemeyer y Dominique Metzger, vivieron un incómodo momento en pleno vivo, al ser sorprendidos por una broma por parte de un espectador, a través de las redes sociales. Una de las consignas del programa se basa en intercambiar mensajes con el público, mediante Twitter, pero esta vez hubo un imprevisto que dejó en ridículo a los periodistas.

"Manden con el #NuestraTarde y los vamos a ir leyendo. Vamos de a uno", expresó la conductora, en alusión a sus ansias por conocer las opiniones de la gente sobre su programa. Acto seguido, su colega comienza a leer un mensaje y enuncia: "Cristiano dice un saludo para mi madre querida Elva. Pero si pueden decir el apellido porque hay muchas Elvas. Mi madre se llama Elva Ginón. Te quiero ma".

"¡Nooooooooo! Cómo caíste", lanzó Metzger, entre risas, en alusión a la ingenuidad de su compañero a la hora de leer el mensaje de ese usuario que obtuvo su cometido: dejar en ridículo a los conductores. "Ah mirá la que nos mandaron. Saludos para Bendita TV", agregó Wiemeyer y luego cerró, culpando a la producción: "No, pero escuchame... Nadie hizo una curaduría. Le mandamos un beso a Elva".

Dominique Metzger sobre su gusto por hacer televisión

En una entrevista con Para Tí, la periodista se sinceró sobre su pasión por su profesión: "La verdad es que yo me siento como pez en el agua dentro la televisión, porque tiene que ver con el ámbito donde crecí desde chiquita por el trabajo de mis papás. Por eso siempre me sentí muy cómoda, como si estuviese en mi casa adentro de un canal de televisión, es un como un lugar natural para mí".

"Me reconocen. No todo el tiempo ni mucho menos, pero cuando pasa me encanta que se acerquen, me hagan un comentario, me digan qué les gusta, qué les divierte. Me gusta que sientan que soy alguien con quien se pueden acercar a hablar. Así que me llevo super bien con la exposición pública. Es hermoso que vengan a decirte 'Domi me encanta tu trabajo', 'me gusta lo que hacés', o 'me gusta que sos cálida'. Para mi son todos elogios", continuó Metzger, sobre cómo lleva la exposición. Y luego se refirió a su coquetería: "Voy cada 3 meses a arreglarme el color del pelo, y como todavía las canas no asoman, zafo, porque no me gusta estar tanto tiempo en la peluquería".