El desagradable chiste de Baby Etchecopar que descolocó a Yanina Latorre: "Culo como una Barbie"

El periodista se pronunció sobre su entrevista a Jey Mammón y soltó un fuerte comentario al respecto. Baby Etchecopar sorprendió al panel de LAM con su comentario.

Baby Etchecopar habló con LAM antes de su entrevista a Jey Mammón y soltó un desopilante comentario que dejó atónitos a todos los televidentes. El periodista se refirió a su temor por el reportaje al humorista y la expectativa social ante el mismo e hizo una fuerte comparación al respecto.

Yanina Latorre aludió a que todos los televidentes iban a estar pendientes de la entrevista de Etchecopar, tanto por lo que dijera Mammón como por las preguntas que enunciara el periodista. Acto seguido, el conductor de Basta Baby en A24 soltó una contundente frase que no dejó dudas de su miedo ante el desafío profesional que lo esperaba.

"Tengo el culo como una Barbie, cerrado", enunció Etchecopar y todas las panelistas de LAM quedaron perplejas. Yanina Latorre, quien estaba en el lugar de conductora porque Ángel de Brito se encuentra de vacaciones, no hizo acotaciones al respecto. Por su parte, Marcela "La Enana" Feudale añadió: "Tremendo el chiste. Tremendo el chiste después de lo que estábamos hablando, no comparto para nada. No lo voy a repetir", agregó algo indignada.

Qué dijo Jey Mammón en la entrevista con Baby Etchecopar

"Nunca me imaginé que aparecería esto, en absoluto. Por una sencilla razón: porque no lo hice. Ni lo hice, ni lo haría ni lo haré nunca jamás en la vida. Hay una causa, que técnicamente vamos a decir no hay una causa", comenzó su descargo el humorista. Y sumó: "Existió una causa en donde Lucas Benvenuto se presentó y dijo que a sus 14 años estuvo conmigo o una persona me presentó y dijo: ‘A él le gustan los nenitos’. Y así fue que nos conocimos. La historia real, con los aditamentos nefastos, asquerosos, tremendos de... quiero decirlo bien porque después algunos medios replican: ‘Lo drogó’. En la causa dice: ‘No recuerdo si me puso algo en el trago’. Lo cual también es una verdadera atrocidad, pero técnicamente dice eso. ‘Me fui a dormir vestido y al día siguiente amanecí sin ropa, con un rasguñón’".

"Yo tengo pruebas. Él cuando presenta la denuncia, no presenta pruebas. Esto también es importante decirlo. Cuando él se presenta en la Justicia, dice ahí que puede presentar pruebas y no las presenta. Y yo tengo manera de demostrar cuando lo conocí", sentenció el acusado por abuso sexual por Lucas Benvenuto, quien asegura haber tenido 14 años cuando conoció a Mammón, mientras que el humorista cuenta que el joven tenía 16.