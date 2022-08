El crudo relato de Rodrigo Lussich sobre su infancia: "Me quería ir"

El conductor de Socios del Espectáculo se mostró en su faceta más íntima tras una entrevista realizada recientemente-.

Rodrigo Lussich dejó a un lado su rol de conductor de Socios del Espectáculo por El Trece para ponerse en el de entrevistado. Entre otros temas ligados a su historia de vida, realizó un duro testimonio que tuvo que ver con su infancia, adolescencia y el vínculo con su papá y su mamá.

El actual conductor de Socios del Espectáculos brindó una entrevista en el ciclo A Solas, conducido por Sebastián Soldano en Infobae. Lussich nació en Montevideo, Uruguay, y después de los cinco años su vida se tornó un poco más abultada por no comulgar con el ritmo de sus padres.

"Para bien o para mal, pero la infancia te marca el camino. Tengo una tendencia a engancharme con las situaciones de padecimiento o sufrimiento", expresó en referencia a su forma de ser. Allí sostuvo que no estaba contento con las decisiones de sus padres y eso lo tenía a maltraer.

"Me enojaba mucho, de que me sacaran de la pequeña caja de cristal que quizás establecía en la casa de mis abuelos donde se mantenía cierto orden y vida clásica de un chico", dijo. Al mismo tiempo, consideró que era una vida "nómade, hippie que yo no quería vivir y con la que no comulgaba para nada".

Por esa circunstancia, aseguró que era un niño que estaba todo el tiempo "en rebeldía" y sus padres quisieron romper con un "esquema de familia católica y ciertas cosas conservadoras". En complemento, reveló que el lugar donde ellos encontraron la libertad fue Brasil, donde trabajaron como artesanos, viajaban a dedo y vivían en comunidad.

En este sentido, el conductor uruguayo de Socios del Espectáculo dijo que había "mucho ruido, mucho humo, mucha gente, viajes, ruta, eso me enojaba, quería que me dejaban tranquilo". Sumado a eso, reveló qué le generaba el consumo de marihuana de su parte teniendo en cuenta que fue a mediados de los 70: "Cuando mis viejos fumaban porro y yo tenía 6, 7 años, no era la moda que es ahora donde fumar es re cool o re normal. Era heavy, no estaba bueno, eras el hijo de los drogadictos, yo los odiaba".

"Los grupos grandes me dan cierto pánico. Yo quería mi casa con mi papá, mi mamá y no más. Me pasa hoy: si voy a una reunión y tengo una excelente relación, me puedo relajar. Si venís con un amigo que no conozco no fluyo, no me entrego, no me divierto", agregó al respecto de sus vivencias. A partir de sus terceros matrimonios -ambos con argentinos- Lussich pudo establecer una tranquilidad a partir de la secundaria.

Cómo superó su dura infancia

Lussich expresó que le enojaba más el durante y no tanto el después. Aún así, se tomó un tiempo para analizar la historia de sus padres con el objetivo de darle otro sentido: "Uno sabe de donde venían y qué hicieron con eso. Entiendo que hicieron lo que pudieron. No es un argumento para liberarlos de nada pero sí uno liberarse, sino se queda con que hicieron todo mal".

Trabajar a los 8 años

Mientras sus padres realizaban trabajos como artesanos y manualistas, Lussich precisó que se puso a trabajar como asistente de un mimo paraguayo donde al final de sus presentaciones, pasaba con la gorra y de esa manera podía pagarse el pasaje para volver a Montevideo con sus abuelos. "No me lo iba a pagar nadie. Me quería ir, necesitaba irme. Y estar tranquilo para mí era la casa de mis abuelos en Parque Rodó en Montevideo donde me compraban chivito al plato, milanesa con papas fritas, veía la tele con mi abuela y ese era el mundo al que yo aspiraba", manifestó.

Ángel de Brito destrozó a Lussich

Ángel de Brito volvió a cruzarse con todo con Rodrigo Lussich por el rating y se atendieron mutuamente muy duro en redes sociales. "Levantaron el muerto que dejaron ustedes", disparó picantísimo el conductor de LAM contra su colega, que lo tildó de "sanguijuela". La relación entre los periodistas es pésima y desde hace un tiempo ambos vienen aprovechando cada oportunidad que tienen para destrozarse.

Pese a que fueron compañeros durante un tiempo, Ángel de Brito y Rodrigo Lussich no se llevan nada bien. Durante el 2021 compitieron en el rating y en el 2022 Lussich y Pallares ocuparon con Socios del espectáculo el lugar que dejó vacante De Brito en El Trece tras el abrupto final de LAM.

"Bajate del pony que es más alto que vos, sanguijuela! No escupas con el rating que estás bastante flojo, ex campeón", disparó Lussich bastante molesto con el conductor de LAM. Obviamente, De Brito levantó el guante y le respondió de forma contundente y algo irónico: "No te pongas tan agresivo. Pensé que eras un bailarín simpático!".

"¿Te molesta mi altura?", agregó picante el conductor de América TV. Para cerrar su filoso tuit, De Brito aprovechó y, tal como hizo Lussich en la publicación inicial, aplaudió a Intrusos, aunque con un palito para su colega: "También felicito a Intrusos que levantaron el muerto que dejaron ustedes".