En "La Noche de Mirtha", conducido por Juana Viale en El Trece, se vio una mesa más que polémica. Esta vez, los invitados fueron el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni; la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña; el periodista Gabriel Levinas; y el concejal del PRO que se atrincheró para evitar que tomen su campo en Guernica, Guido Giana.

Durante todo el programa, los cruces más picantes se dieron entre el ministro y el comunicador que, claramente, mostraron su desacuerdo con respecto a las medidas y a las formas de llevar adelante a la Argentina. Quien polemizó, desde un principio, fue Levinas que remarcó que "un país no puede ser democrático si hay más de 10 provincias que se manejan de manera feudal".

El ejemplo que dio el periodista fue el de Formosa, donde vivió durante muchos años. Y para explicarse, remarcó que se dan "situaciones increíbles y que funcionan con el gran apoyo de las fuerzas locales, políticas y judiciales". Cuando Berni lo interrumpió y le dijo que esa era una "conducta partidaria", Levinas se negó y manifestó: "El diputado representa al pueblo, no al partido. Esa es la ley".

El ministro lo acusó de no comprender como funcionan los políticos o cual es la importancia de los partidos en el juego democrático. "Bueno, dale, otro día me enseñás y me das una clase", ironizó el periodista. Y rápidamente, el cruce comenzó a calentarse cada vez más. "Cuando decís 'votame a mí, que es lo que necesito y en tu provincia hacés lo que querés', pasan cosas como la de Formosa. No te puedo explicar lo que pasa ahí, eso no es democracia. Hemos visto los abusos de los hijos del poder en Catamarca también, eso solo es factible cuando el Estado Nacional hace la vista gorda para poder contar con esos votos", agregó.

Rápidamente, Berni se mostró en desacuerdo y dejó en claro que "lo que pasa en Formosa no es feudalismo" y que "es una falta de respeto al pueblo formoseño porque eligieron democráticamente a su propio gobernador". A su vez remarcó que, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, se votó la ley en la que un político no puede estar más de dos veces en su cargo y decidieron oponerse "porque quien tiene el poder de poner y sacar a sus representantes es el pueblo".

"Lo que está diciendo no es cierto, lo invito a ir, he vivido seis años ahí. Hay una Formosa que es un caminito, donde ves casas maravillosas y te corres 200 metros para adentro y ahí está la verdadera Formosa. No tenés idea de la pobreza que hay, la gente se muere de tuberculosis", tiró Levinas. Y Berni, contestó: "¿Se cree que es solo en Formosa? ¿Qué tiene que ver las mandarinas con las peras? Usted está diciendo que no le gusta que una persona se mantiene en el poder pero quien va a votar, es el pueblo".

La denuncia de Levinas que molestó a Berni

Tal vez fue la declaración que más le molestó al ministro de Seguridad durante toda la noche. Por eso, no dudó en responder. "Es un tipo que ha traído a paraguayos para votar, les paga a gente que vive en Paraguay para que voten por él. Hasta el IFE han venido a cobrar personas de Paraguay. No producen nada, viven del Estado Nacional. Producen el 7% y el 90 y pico viene de la Nación. ¿Por qué no producen? Porque compran a la gente. Le dan puestos, pensiones, subvenciones. Reparten guita para recibir votos", disparó acusativo.

Por eso, Berni le contestó: "O sea que tenemos un sistema electoral que permite que voten paraguayos, bolivianos, uruguayos... La verdad que lo que usted está diciendo no tiene nada que ver con la realidad, discúlpeme. Le falta el respeto a los formoseños y sus actitudes están muy lejos de ser democráticas". Y con respecto al dinero que recibe la provincia por parte de Nación, sentenció: "De eso se trata el federalismo. Lo que el señor Levinas no entiende, es que eso es el federalismo".