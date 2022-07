El consejo de Flor de la V a Lizy Tagliani sobre su maternidad: "Es algo que mis hijos me enseñan"

La conductora de Intrusos habló sobre ser mamá trans y felicitó a Lizy Tagliani. Flor de la V es madre de los mellizos Paul e Isabella, prontos a cumplir 11 años de edad.

Flor de la V opinó sobre las declaraciones de Lizy Tagliani y sus ganas de ser madre. La conductora de Intrusos se sintió muy representada en los miedos de Lizy y reveló cómo ella logró superarlos para convertirse en madre de Paul e Isabella Goycochea, quienes hoy tienen casi 11 años de edad.

"Es muy emocionante escucharla. A mí me pasa algo bastante particular. Hay algo que me parece muy importante y es que muchas veces cuando hablamos o deseamos formar una familia, hablo sobre mi experiencia personal, de lo primero que hablamos es del prejuicio que existe en la sociedad y muchas veces no ponemos en primer lugar el amor", comenzó su descargo De la V y contó que el amor mata cualquier discurso de odio o prejuicioso.

Florencia fue mamá mediante el método de subrogación de vientre en 2011, acompañada por su esposo Pablo Goycochea, con quien está en pareja desde hace más de veinte años. "Todas las personas sufrimos en el mundo, todos sufrimos en el colegio por una cosa o por otra. Pero les juro, y te lo digo a vos Lizy, el amor que vos les podés dar a esa criatura va a matar cualquier prejuicio que él pueda sufrir en la calle o el colegio. Es algo que mis hijos me enseñan constantemente", comentó la protagonista de Los Roldán.

"Mi miedo era por ellos, para que no sufran porque yo sé de la cruealdad y de esas cosas; y obviamente que es imposible que los hijos vivan en una caja de cristal pero la verdad es que el amor es más fuerte que cualquier cosa negativa", soltó De la V. Y felicitó a su colega: "Le deseamos lo mejor a Lizy y nos pone muy contentos".

Las declaraciones de Lizy Tagliani sobre la maternidad

La capocómica habló de sus ansias de ser madre en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar y expresó: "Descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí, tener alguien a quien yo poder transmitirle y dejarle todo lo que la vida me ha dado, quiero ser mamá". Tagliani puso a llorar a todos los presentes en el estudio y cerró: "Y ojalá lo pueda hacer porque la vida ha sido muy generosa conmigo y yo creo que soy una persona que va a poder acompañar a ese ser humano, aunque no vaya a parir yo, mi corazón sí".