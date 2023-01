El Conejo mandó al frente a Marcos y Julieta en Gran Hermano: "La veo muy enamorada"

Alexis "Conejo" Quiroga contó la verdad sobre lo que pasa entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio en Gran Hermano.

Alexis "Conejo" Quiroga salió de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) y respondió la pregunta que todos los fanáticos del reality se hacen desde hace meses: si Marcos Ginocchio y Julieta Poggio se gustan.

El "ship" entre Marcos y Julieta genera furor en las redes sociales, especialmente cuando se filtran videos que dejan en evidencia las miradas cómplices y los momentos de tensión que existen entre ambos. Ahora, el público le preguntó a "Cone" qué pensaba sobre esto y él no se guardó nada.

El cordobés estaba grabando un vivo con Juariu y, mientras analizaban la casa, una seguidora le preguntó: "¿Que opinás de Marcos y Juli, 'Cone'?". Juariu se mostró muy interesada por saber su respuesta y le insistió: "¿Qué opinás? ¿Para vos se gustan o no?".

Casi sin pensarlo, "Cone" respondió, mandando al frente a su excompañero: "A Marquitos me suena que sí". Sin embargo, opinó que desde el lado de Poggio no sucede lo mismo. "A Juli la veo muy enamorada de su novio", sostuvo, refiriéndose a Lucca Bardelli, el novio de Julieta que la está esperando afuera de la casa.

Cómo es el acuerdo que Julieta Poggio hizo con su novio antes de entrar a Gran Hermano

Semanas atrás, Julieta tuvo una conversación con Nacho Castañares en la que le confesó que antes de entrar a la casa, su novio le dijo que si lo engañaba, su relación terminaba. "No me dijo nada, pero me dijo 'no te voy a perdonar ninguna', que me parece perfecto, y también me dijo 'te voy a extrañar'", comenzó.

Además, contó qué fue lo que hicieron antes de su llegada a la casa: "Antes de venir acá fuimos al telo, nos despedimos y yo lloré un montón". "Y debe ser re complicado", le respondió Nacho. "Cada vez que lo veía, una semana antes, no podía no llorar", agregó la influencer.

Cuando Nacho le preguntó si realmente está enamorada de su novio, Poggio respondió sin dudarlo: "Sí, obvio, estoy re enamorada". Por otro lado, aclaró que la producción la obligó a decir algo en su presentación que seguramente le trajo problemas con su novio. "Cuando estuve en la presentación me hicieron decir, pero de verdad, que 'en la casa no se sabe, dejo la puerta abierta'. Yo no lo quería decir, puse una cara, pero no iba a decir 'no, no lo digo ni en pedo'. Y bueno, tuve que decirlo", recordó. En este sentido, aseguró que a su novio "no le gustó una mierda".