El conflicto de Guido Kackza y El Trece en Los 8 Escalones: "No se banca más"

Guido Kackza y El Trece se encuentran en un problema que sacude al programa de Los 8 Escalones del Millón. El malestar que se vive en el exitoso ciclo de TV.

Guido Kaczka y El Trece se encuentran en serios conflictos con Los 8 Escalones del Millón, exitoso programa que tiene dos emisiones por día en el pantalla del canal perteneciente al Grupo Clarín. Es que en las últimas horas se conoció que un integrante del ciclo televisivo genera mucho malestar en la producción.

En Socios del Espectáculo, programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Luli Fernández filtró que Nicole Neumann genera mucho malestar en Los 8 Escalones y que hay una fuerte interna en el programa que comanda Kaczka.

"Pidió un aumento de sueldo, se lo dieron, y se fue de viaje" sin previo aviso, precisó la panelista del ciclo de chimentos y farándula. En tanto, dejó en claro que entre los miembros del programa "no se bancan más esta situación en la que pide todo el tiempo y se raja".

Nicole, que estuvo de viaje por Europa, llegó en las últimas horas a la Argentina y desmintió los rumores que circularon en Socios del Espectáculo: "Sí, vuelvo a grabar hoy mismo. Son siempre los mismos rumores. Estos son viajes que están estipulados con muchísimo tiempo y arreglados". En tanto, reconoció que le aumentaron el sueldo, tal y como trascendió: "Sí, estaba pautado como hace un mes y medio".

Por su parte, Luli Fernández sostuvo: "Se enteran un poco de sopetón a través del llamado del representante de Nicole y eso es lo que los enfurece y no que ella viaje sino que viaje sin aviso. Así me lo cuentan". Y agregó: "A mí me es indiferente si viaja o no viaja. No estaba programado según lo que tiene agendado la producción".

La emotiva historia de una concursante de Los Ocho Escalones del Millón

"Cuando me preguntaron el motivo de lo que haría con el premio. Sí, ayudaría a mis hijos, obviamente. Pero yo estoy lidiando contra dos cánceres desde 2016. Entonces, soy una resiliente. Cuando mis hijos me anotaron, al principio me enojé porque dije: la exposición, esto no", expresó Susana, una concursante de Los Ocho Escalones del Millón. "Desde casa somos todos valientes jugando, porque lo lees, lo ves, estás tranquilo. Estar acá es otra cosa. Así y todo, la pasé re bien", agregó.

Susana continuó su descargo en alusión a por qué decidió no continuar en el programa y llevarse lo que había recaudado hasta ese momento. "No, Guido. Hasta acá. Porque una de las cosas que me enseñó esta situación por la que pasé es que hay que compartir, y esto es como cadena de favores. Vos das y tenés que dar, no te podés quedar con todo. No sirve disfrutarlo uno solo, sirve cuando se comparte, y esa es la alegría", enunció.

"Cuando compartís te sentís tan bien, y a veces es una lástima que la vida te tenga que poner en determinadas situaciones para que valores eso. Uno no la ve en la vida cotidiana", reflexionó la participante y le ofreció el lugar que dejó vacante a su compañera. "Perdió a su papá, vive con su abuela y su mamá. De corazón, es el mejor regalo que le puedo hacer hoy a alguien", cerró.