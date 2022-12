El Conejo se cansó de Coti y la dejó en su peor momento: "Necesito un tiempo"

No va más. La única pareja que quedaba en el reality de Telefe puso punto final.

Coti Romero estaba muy confiada con su juego en Gran Hermano. Sin embargo, una mala lectura y el reingreso de tres participantes la dejaron angustiada y desorientada para lo que viene. Aun así, el golpe más duro vino de su persona más cercana en la casa: Alexis "El Conejo" Quiroga, quien en las últimas horas se cansó de la relación y le pidió "un tiempo".

Estando ambos en la habitación, el Conejo se sinceró con Coti y aseguró: “necesito un tiempo, no estoy siendo yo y me siento mal todos los días. No me siento bien, te veo a vos sufrir al lado mío. Necesito acomodar un poco mis ideas, acomodar un poco mi cabeza. No te quiero ve sufrir más. Necesito que estés bien vos para estar bien yo”.

Así, con esas palabras, el joven le puso punto final a una relación que en los últimos días había comenzado a estallar por los aires, luego de que se haya desatado una discusión que terminó a los gritos dentro de la casa y culminó con un fuerte insulto de su parte.

La última discusión entre Coti y El Conejo

En la previa de la gala de repechaje, Alexis se encontraba con Romina hablando sobre su historia familiar y cuestiones relacionadas a su madre, una charla profunda y sincera, a la que Coti miró con malos ojos y en cuanto tuvo la oportunidad se lo llevó a él al patio para reprochárselo, en medio de una escena de celos, lo que terminó de molestar a Alexis, quien en todo momento trataba de poner paños fríos.

“La verdad es que a mí me molesta, no lo voy a ocultar y no tengo por qué ocultarlo”, le explicaba ella sobre los celos que sentía, a lo que él contestó que “no me molesta, me parece una pelotudez”, mientras que ella, segura de sus palabras le informó que “si me tengo que quedar sola, me voy a quedar sola”, momento en que se para con intenciones de terminar la conversación y se saca la cadenita que él le había dado.

Luego de que ella le devolviera la cadenita, mientras regresan a la casa, él cambia el tono de voy y visiblemente molesto le disparó un “no contés más conmigo en nada y te digo una cosa, con esas cosas muy personales no se jode, así que hacé lo que vos quieras, pelotudo de mierda”.

Si bien muchos especulan que la ruptura de la pareja se da por un desgaste natural, otros aseguran que el Conejo entendió que es momento de alejarse de ella ya que podría ser próximamente eliminada, o incluso que esto no quedará en nada y en las próximas horas continuarán juntos.