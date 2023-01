El Conejo confesó el truco que usó para complotar con Coti: "Abajo de las sábanas"

Alexis "El Conejo" reveló cuál fue el truco que usó con Coti para complotarse sin que Gran Hermano los descubra.

Alexis "El Conejo" Quiroga, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), ya salió de la casa y reveló uno de los mayores misterios sobre su jugada con Coti Romero: cómo hacían para complotarse sin ser sancionados.

Se sabe que Gran Hermano sanciona sin piedad a los participantes si se complotan para votar a un compañero, es decir, si se ponen de acuerdo para mandar a alguien a placa. "El Cone" y Coti fueron descubiertos y sancionados en algunas oportunidades, pero en muchas otras, usaron un truco que les funcionó.

El cordobés y su novia se convirtieron en los más odiados y amados de la casa debido a sus estrategias, sus traiciones, sus mentiras y su agilidad para engañar a "los hermanitos". Ahora, Alexis contó que en varios momentos se complotaron para votar a sus compañeros con un truco que nunca salió en cámara.

"Estábamos en la cama y yo le empiezo a tocar la panza con el dedo y le hago dibujos. Entonces, me estira la mano y ahí se nos da la idea de escribirnos abajo de las sábanas” reveló en Buen Telefe (Telefe), mientras los panelistas lo miraban boquiabierto.

Y explicó que escribía las iniciales de los participantes y si hacía el gesto una sola vez, significaba sí (que había que nominar a esa persona) y si lo hacía dos veces significaba que no. “Fue de casualidad, surgió de la nada. Y cuando ella estiró la mano, se dio una gran conexión. En un momento fuimos sancionados, yo escribí debajo de las sábanas, ella no me entendía y me tiró 'Catamarca' (por María Laura, 'La Cata')", recordó "Cone".

Alexis se disculpó por su comentario antisemita en Gran Hermano que generó repudio

Durante su estadía en la casa, Alexis estuvo a punto de hacer un comentario discriminatorio sobre la comunidad judía. Walter "Alfa" lo frenó y, gracias a él, su chiste de mal gusto no salió de su boca. Más tarde, habló en LAM (América TV) sobre esto y pidió disculpas.

"Soy una persona a la que le gusta mucho el humor negro. Fue un momento en el que me olvidé dónde estaba, porque hay momentos en que pensás que estás de vacaciones con tus amigos. Es increíble lo que causa la casa", confesó. "Y, en ese momento, se me ocurrió el chiste y le agradezco a 'Alfa'. Pero no lo hice con ninguna intención ni nada, no me percaté dónde estaba, pido disculpas. No soy una persona así", aseguró.