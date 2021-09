El comentario misógino de Ruggeri contra su hija en ShowMatch: "Desnuda"

Oscar Ruggeri pasó por Showmatch y se quejó del vestuario de su hija Cande, que se plantó y desechó sus palabras.

Oscar Ruggeri fue a ver bailar a su hija Cande a Showmatch el viernes pasado y se quejó del vestuario que ese día usó la participante de La Academia. La respuesta de su hija fue contundente y no admitió lugar a dudas. El ex futbolista viene de ser tendencia en las redes sociales por el fuerte descargo que hizo contra el presidente de la AFA Chiqui Tapia y en el que disparó contra algunos periodistas, como Flavio Azzaro que lo destrozó en YouTube.

En el segmento "Una que sepamos todo", Cande Ruggeri recibió el apoyo de su padre Oscar, que se acercó a los estudios de Showmatch para estar cerca de su hija. Pero en cuanto el ex futbolista vio el vestuario de Cande mostró todo su descontento. "Oscar dice que ella vino con poca ropa… Es el abominable hombre de las nieves, es terrible", reveló Marcelo Tinelli, al tanto de lo que opinaba el ex defensor que fue campeón del Mundial 86 de México.

"Ya está, yo no le tengo que pedir permiso", afirmó Cande Ruggeri, plantándose ante los reclamos misóginos de su padre. Escuchando las palabras de la participante, el conductor del certamen de El Trece coincidió: "¿Cómo le va a pedir permiso al padre?". Pero a Oscar Ruggeri no le gustó y se lo hizo saber a Tinelli. "¡Qué canchero que sos vos, che! Ahora que estás de stopper…", expresó un tanto molesto el ex futbolista.

"Pero no entiendo, ¿hay que pedir permiso? ¿Le mandamos la ropa que se va a poner Cande con el vestuario y él aprueba o no aprueba?", replicó divertido Marcelo Tinelli. Sin dudar un segundo y para continuar con su descargo misógino, Oscar Ruggeri se quejó: "Hay cosas que sí… Está muy desnuda hoy, loco".

Oscar Ruggeri explotó contra Chiqui Tapia en vivo

El excampeón del mundo disparó contra el actual presidente de la AFA y algunos periodistas denunciando que hubo "sobres" que circularon para hablar mal de él cuando la selección argentina ganó la Copa América. “Muchos querían que a la Selección le vaya mal y me querían arrastrar a mí. ¡11 años dejé la vida por la Selección!, no vi nacer a mi hija, le quité tiempo a mi familia, y el presidente de la AFA ahora no me atiende, se hace el enojado. Ahora están subidos todos arriba. Mirá que me rompí el culo por la Selección, ¿eh?”, manifestó Ruggeri, quien dejó un testimonio realmente caliente en vivo.