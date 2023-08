El comentario de Massaccesi que sorprendió a Carolina Amoroso en TN: "¿Esto está saliendo al aire?"

La reconocida periodista fue protagonista de un insólito momento en vivo en donde quedó atónita por la reacción de sus compañeros.

Carolina Amoroso se convirtió en la protagonista de un insólito momento al aire en TN y quedó totalmente expuesta al preguntar si la situación "estaba saliendo en vivo". La periodista de Está Pasando, hizo un importante anuncio y sus compañeros tuvieron una peculiar reacción que la dejó sin palabras.

En el pase entre el ciclo que ella lleva a cabo y TN Central, Amoroso confirmó que está comprometida con su novio, Guido Covini, y que se casará dentro de poco. Ante esto, su compañero Mario Massaccesi hizo un juego de palabras y realizó un chiste sobre el importante paso que dará la periodista. Mientras sonaba la marcha nupcial en el estudio, el conductor lanzó: "Estoy un poco nostálgico. El primer fin de semana de agosto, en general, me hace acordar mucho a mi abuela. Mi abuela siempre cantaba en los casamientos ‘blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, todos dirán que es de alegría'".

Ante la sonrisa incómoda de Amoroso, Mario sumó mientras hacía el gesto de un anillo: "¿Acepta usted por esposo al líder cantante que se ha puesto de moda de los Parientes en esta hermosa iglesia de Brandsen? Con todo el pueblo y la parentela de Brandsen y de Junín, se unen dos pueblos pagos chicos de la provincia de Buenos Aires. ¿Está usted dispuesta a aceptar al líder de Parientes como esposo?".

Amoroso no pudo disimular su incomodidad y replicó: “¿Esto está saliendo al aire?”. Sin embargo, decidió seguir la dinámica y le contestó de forma positiva para salir rápido de la situación. Ante esto, Massaccesi sentenció: "Se ha formado una pareja. Yo me quiero casar, ¿y usted?".

Le soltaron la mano: en TN contaron qué hizo Macri con la plata que le prestó el FMI

Varios periodistas de TN dieron a conocer el manejo que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri con el dinero del endeudamiento con el FMI e hicieron una grave acusación hacia el empresario. Dominique Metzger y Nacho Otero fueron tajantes en sus opiniones sobre lo sucedido en la anterior gestión presidencial.

"¿Qué hicimos con esa plata? ¿Dimos más trabajo, apoyamos a la industria?", soltó Metzger en diálogo con Otero y éste respondió con una fuerte afirmación. "No sucedió", sostuvo el periodista. En ese momento, Dominique Metzger se refirió a la información que ha circulado en el último tiempo respecto del manejo de la deuda con el FMI y sumó: "De hecho, hay muchos que dicen que el macrismo pidió toda esa plata para sostener esta bicicleta financiera que hubo y la gente que podía se compraba dólares a un precio muy bueno. No se hicieron cuestiones que quedaron".

Metzger aseguró que Argentina hace años que no crece y utilizó ese dato para señalar que no se hizo ninguna obra con el dinero del FMI. "Una cosa es endeudarse par hacer la ruta 3 autopista, para hacer la ruta 5 autopista, para hacer el gasoducto. Eso es una forma de endeudamiento. Te endeudás para generar una infraestructura y hacés algo productivo, el tema es que no ha sucedido eso", cerró Otero.