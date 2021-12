El Chino Leunis a El Trece: la gran estrategia del canal para ganar la competencia

Luego de mantener un perfil bastante bajo y no formar parte de la grilla televisiva, el conductor recibió una propuesta difícil de rechazar por parte del canal de Adrián Suar.

Luego de mantenerse alejado de la vida pública y dar un paso al costado en su labor televisiva, parece que el camino del Chino Leunis vuelve a apuntar hacia la grilla de la pantalla chica y esta vez es con una propuesta irresistible por parte de uno de los canales más prestigiosos de país: El Trece.

Según confirmó el periodista Nacho Rodríguez a través de su cuenta de Twitter, el famoso y carismático conductor habría sido convocado para formar parte de la grilla del canal de Adrián Suar para el 2022. "Otro pase para 2022: De Telefe a El Trece, El Chino Leunis pasa a El Trece, para la conducción de un nuevo reality para el canal. En un año donde Artear va a apostar al entretenimiento y reality shows", informó el comunicador como primicia.

Sin embargo, pese a que esta novedad emocionó a muchos, parece que el canal aún tiene una as bajo la manga guardado y es que el mediático no estará solo frente a las cámaras, sino que hay una búsqueda de una compañera para que realice la co-conducción junto a él. En este marco, Rodríguez también informó quién es la persona que más chances tiene de llevar adelante este proyecto junto a Leunis.

"Formará dupla con Pampita, para un nuevo reality de parejas que estrenara el próximo año el canal (NO The Circle)", afirmó el periodista. Por el momento, ninguno de los dos artistas involucrados dijo nada al respecto, pero podría ser una gran oportunidad para la modelo, ya que el año que viene no formará parte de Showmatch: La Academia.

Alarma para El Trece: muchas cuestiones para pensar

Aunque si bien El Trece se encuentra en un proceso de repensar sus contenidos, el 2021 no fue un año muy fructífero para el canal. En la última semana se conoció que Los Ángeles de la Mañana y Showmatch: La Academia no tendrán continuidad el año próximo, un gran golpe para la productora, ya que estos programas eran los más vistos.

Además, este año tuvo que cancelar dos de sus producciones más prometedoras: Lo de Mariana y El Club de las Divorciadas, shows que se dieron de baja por sus bajos números de rating. Por otro lado, mientras el canal prepara sus propuestas para el 2022, volvieron a encenderse las alarmas en el horario nocturno, ya que Hogar Dulce Hogar, el show conducido por Eugenia Tobal y que lleva tan solo una semana al aire, tiene números muy bajos de rating. Incluso, esta tarde, alcanzó su promedio más bajo desde el debut: 3,2 puntos.