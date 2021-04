Lourdes Sánchez y Pablo El Chato Prada estuvieron invitados el lunes por la noche a Los Mammones, el ciclo que conduce Jey Mammón en la madrugada de América y que se convirtió en un éxito desde su debut. Allí la bailarina se sorprendió al conocer un poco más a su pareja: un desconocido trabajo de su juventud.

Luego de hablar sobre su reencuentro, Jey Mammón comenzó con la entrevista a sus invitados. “¿Es verdad que fuiste vendedor ambulante, Chato?”, preguntó al productor, mientras que su pareja, que estaba peinándose, giró su cabeza hacia su pareja y se mostró sorprendida: “¡Eh!?”. Ante la reacción de la bailarina, el conductor y sus panelistas se rieron a carcajadas. “¡Se enteró ahora!”, “excelente, buenas noches, hoy lo vas a conocer un poco más”, comentaron, entre risas.

Y entonces, el productor y mano derecha de Marcelo Tinelli contó sobre aquel trabajo: “Fue hace muchos años. Arranqué como vendedor ambulante. Era muy chiquito, había sido papá a los 18 años y no tenía laburo. Estaba estudiando Ciencias de la Comunicación Social, y agarré el primer laburo que encontré: vender perfumes en la calle”.

“¿Eras bueno?”, preguntó Jey. “Malísimo”, se sinceró el Chato. Y Lourdes Sánchez, que escuchó atentamente las palabras de su pareja, comenzó a atar cabos, y agregó, señalándolo: “¡Con razón no te gustan tanto los perfumes!”.

“Me gustan, pero no sé los nombres”, respondió el productor y agregó, sobre su trabajo en su juventud: “Eran perfumes muy truchos, baratos. Salía con un maletín por Microcentro, tenía que venderlos en oficinas. Odiaba ese laburo, no iba con mi vida”.

El conductor se quedó con el comentario de Lourdes Sánchez y le preguntó a Prada: “¿No te gusta el perfume”. Y la bailarina volvió a intervenir: “No, a veces se olvida. Yo se lo recuerdo, no está en esos detalles”, dijo quien aseguró que había comenzado a producirse a las 20 horas para estar lista para el programa que se emite casi a la medianoche de América. “Yo me baño y arranco”, explicó el Chato Prada mostrándose un poco más relajado.

