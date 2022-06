El Chanchi Estévez experimentó hechos paranormales en El Hotel de los Famosos: "Había alguien"

El famoso deportista confesó que fue testigo de varias situaciones que le erizaron la piel.

"El Chanchi" Estévez hizo una estremecedora revelación al aire de El Hotel de los Famosos. Luego de varios meses instalado en las locaciones del lujoso establecimiento, el exfutbolista confesó que había presenciado hechos bastante aterradores y que, incluso, otra compañera había sido testigo del encuentro paranormal que vivió.

La confesión de Estévez surgió cuando Pampita se acercó a hablar con los integrantes del grupo de huéspedes, quienes debían enfrentar el desafío correspondiente para definir quién ganaba la noche en la suite y quién se convertía en el nuevo sentenciado. Antes de que los participantes iniciaran este juego, la modelo quiso saber cómo vivían su día a día dentro de las instalaciones del Hotel.

"¿Alguno tuvo alguna experiencia sobrenatural, alguna señal?", indagó Pampita y rápidamente "El Chanchi" tomó la palabra. "No sé si fue una señal, pero me pasó que justo estaba Lissa (Vera) en la cama siguiente y vi que pasó alguien. Fue raro, como un viento para el baño. Me levanté y ella también se levantó, pero cuando miramos para las camas estaban todos durmiendo", confesó. Ante la mirada atónita de sus compañeros, el futbolista remató su anécdota: "Entonces le pregunté si ella también había visto eso y me dijo que sí. Había alguien en el baño".

En esta ronda de confesione, Emily Lucius contó que ella también fue testigo de varias situaciones alarmantes. "Yo vi muchas presencias, pero no las digo para no asustar a los demás. Este Hotel está repleto de cosas. Se siente, a veces cuando uno se mete en algún ambiente. No les tengo miedo, pero los respeto", acotó la influencer a los relatos sobre los relatos paranormales que se experimentan en El Hotel de los Famosos.

Preocupación por la salud de Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos

Alex Caniggia causó preocupación en las últimas horas. De acuerdo a lo que se filtró, el influencer sufrió dos problema de salud en El Hotel de los Famosos y, como consecuencia, debió salir del reality para ser asistido en una clínica privada.

En el tramo final de El Hotel de los Famosos, y mientras los participantes luchan por tratar de quedar en las instancias finales del programa emitido por El Trece, se conoció que Alex tuvo una complicación que alarmó a las autoridades de la producción, quienes tomaron cartas en el asunto para asistirlo.

La encargada de dar a conocer la noticia fue Adriana Bravista, que en su cuenta de Twitter (@adrianabravist6) aseguró cómo es la situación del concursante: "A Alex se le rompió una corona y lo llevaron a su odontólogo en Palermo". Y especificó: "Le dolía la pierna y lo llevaron a una clínica".

Por otra parte, la especialista en farándula y espectáculos también advirtió que Melody Luz, bailarina y pareja de Alex, también debió retirarse de El Hotel de los Famosos para recibir asistencia médica: "A Melody que tenía nauseas y vómitos la llevaron a una clínica.A otros que tenían lesiones no los llevaron".