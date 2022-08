El cantante militar salteño que hizo llorar a Cristian Castro: "Me enternece muchísimo"

Luis Díaz se presentó en Canta Conmigo Ahora y cuando Cristian Castro dio su devolución, no pudo contener la emoción.

Un participante de Canta Conmigo Ahora oriundo de Salta conmovió a todo el jurado tras haber cantado ¿Y cómo es él? de José Luis Perales. Uno de los que más se emocionó fue Cristian Castro, quien al momento de dar la devolución, se le quebró la voz y se emocionó hasta las lágrimas por la pantalla de El Trece.

Lucas Díaz fue el responsable de llevar emoción a Canta Conmigo Ahora, el programa conducido por Marcelo Tinelli. El cantante militar de 30 años oriundo de Salta vive en la localidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, y logró el puntaje absoluto por parte del jurado conformado por cien personas.

Una vez que terminó la interpretación del tema ¿Y cómo es él? de José Luis Perales, se fundió en un abrazo con el conductor de El Trece y dijo cómo se sintió arriba del escenario. "Soy simplemente yo. Amo la música, soy músico militar, estoy hace siete años en el batallón de ingenieros. Un saludo a todos mis compañeros que ellos también trabajan para que yo me pueda perfeccionar todos los días", expresó Lucas, quien rompió en llanto al ver a su familia en la tribuna.

Cuando fue el momento de la devolución del jurado, Alejandro Paker sorprendió con su testimonio ya que es de los más polémicos. "Muy emocionante fue, me emociona tu identidad vocal por sobre todas las cosas, hiciste la canción propia. Conectabas todo el tiempo con ese reclamo, te agradezco de todo corazón lo que me trajiste y aparte me interpelan cada uno de los participantes como vos que vienen del interior", sostuvo.

Por su parte, Cristian Castro se mostró completamente emocionado a tal punto de no poder hablar. El cantante mexicano consideró que le enternece mucho que sea militar y dijo: "Me parece un oficio muy fuerte y es eso. La verdad que cantaste muy bien, un espíritu tremendo. Creo que es una profesión de la más respetable de este mundo y muy dura".

Además, cerró su devolución con una confesión sorprendente: "A mi me hubiese gustado ser militar, de verdad. Porque creo que es una profesión demasiado alta, de demasiado riesgo. Igual que un maestro, es lo que más vale en los países de todos nosotros". "Muchas gracias maestro, me va a hacer emocionar de vuelta", indicó Lucas, quien logró el puntaje absoluto de 100 unidades.

Hizo llorar a todos en Canta Conmigo Ahora y Tinelli le cumplirá su sueño

Canta Conmigo Ahora (El Trece) tuvo un momento emocionante luego de que Felipe Figueroa, participante del certamen, se animara a contar su triste historia. Al borde de las lágrimas, Marcelo Tinelli le prometió ayudarlo a cumplir su sueño.

Luego de su interpretación, Tinelli dialogó con el participante y le preguntó: "Decís que hace mucho que no ves a tus viejos, ¿Hace cuatro años dijiste?". Triste, Felipe Figueroa le respondió: "Mira, en marzo del 2018 fue la última vez que abracé a mi papá y a mi mamá. Mi papá está ahora muy malito, está mal. Y yo lo que le pido a Dios es que me de la oportunidad de verlo vivo por última vez".

"Y como les dije a ustedes, yo se que aquí se me van a abrir muchas puertas para lograr eso en el tiempo más corto posible. Y esa es la idea, la música me ayuda mucho. Es mi vida. A parte, ahora con la pandemia se ha puesto un poco difícil para alguien que no es tan profesional. Sin embargo, yo trato de seguir para adelante y se que los tiempos de Dios son perfectos", sumó.

Conmovido con la historia, Marcelo Tinelli le consultó al participante: "¿Y vos tenés tiempo en tu trabajo? ¿Te dan el espacio para que puedas ir a ver a tus viejos si tuvieras las posibilidades hoy?". "Sí, lo que me falta es la posibilidad económica porque en la situación que está Venezuela, los boletos están imposibles. Ahorita se están volviendo un poco más accesibles. Pero no me alcanza con el sueldo que tengo para ir", expresó Felipe Figueroa.