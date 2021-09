El calvario personal que angustia a Yanina Latorre: "Es muy difícil"

Yanina Latorre, la panelista de LAM por El Trece, reveló que vive un calvario familiar. "Es un drama", reconoció públicamente.

Yanina Latorre reveló que vive un auténtico calvario por estas horas y detalló de qué se trata en la entrevista con Polino Auténtico (Radio Mitre, AM 790). La panelista de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), el programa de televisión que conduce Ángel de Brito, fue contundente y sorprendió a sus seguidores con relación a su seno familiar, más precisamente con respecto a su madre Dora Caamaño, quien en Estados Unidos tomó un medicamento para aliviar sus dolores musculares que le provocó un cuadro más complicado, que resultó ser una hepatitis tóxica.

La mediática detalló lo ocurrido con su madre: "De la hepatitis medicamentosa se recuperó, son procesos largos pero salió adelante... Pero el tema ahora es que está con poca estabilidad. Y bueno, yo ayer le dije la palabra ‘bastón’ y se volvió loca”. La pareja de Diego Latorre, de 52 años, reconoció además que le resulta "muy difícil" acompañar en esta etapa a Dora, de 81 de edad.

Ya referida a ciertas cuestiones del día a día, Yanina Latorre puntualizó: "Ella sigue en rehabilitación, tiene un dolor muy suave pero con el tema de la columna y la pierna perdió estabilidad. Se cayó dos veces. Es un drama, es muy difícil hacerle entender algunas cosas". Y profundizó con relación a una situación que le tocó vivir a su madre en las últimas jornadas: "El otro día se tomó el 130, yo le digo que use taxi, que se lo pago yo, pero no quiere gastar... Es difícil con ella. No sé si también será porque perdió masa muscular. Es difícil”.

Yanina Latorre y su madre, juntas pese a los problemas de salud.

Qué le pasó a la madre de Yanina Latorre

En junio de 2021, cuando volvieron de Estados Unidos, la mediática ya había detallado qué había pasado con su mamá en Norteamérica: "Ella tenía un dolor y, cuando estábamos allá, se clavó una inyección cada diez días de un medicamento que se da una vez cada tanto y no sabíamos... A eso sumale el Blokium que toma y que alguien le dijo 'tomá esto que te hace bien', y bueno... Tuvo reacción alérgica, infección en las vías urinarias... Y todo eso mientras estaba sola en Miami con mis hijos".

"Le empezó a cambiar la piel, se deshidrató, se descompuso, vomitó... Creíamos que era una insolación, pero al final la gente que siempre recomiendo que te hisopa en Miami la asistió, le hizo estudios y le detectaron hepatitis tóxica... Tuvo que dejar todos los remedios, se moría del dolor. Allá no la pasó bien, pero se recuperó y volvió acá", amplió.

Por último, expresó: "Llamé a su clínico y me dio turno para el 30 de septiembre, por el COVID me dijo que estaban colapsados... Le mandé un mail al médico para explicarle la situación y me dijo que si tenía una emergencia fuera a la guardia. Estamos con la pandemia hace un año y medio, ya es tiempo de organizarse porque la gente se sigue enfermando. Mi mamá es una señora de 81 años y está con hepatitis tóxica, no puede esperar tanto. Por suerte me puso en contacto con otra médica divina que la atendió amorosamente".