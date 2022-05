El calvario personal de Andrea Rincón: "Lo más doloroso de mi vida"

En su visita a PH Podemos Hablar, Andrea Rincón hizo una confesión sobre la dolorosa experiencia que le tocó vivir.

Andy Kusnetzoff es un profesional intachable a la hora de hablar con los invitados de PH, Podemos Hablar y lograr que abran su corazón para confesar experiencias dolorosas de sus vidas. En esta oportunidad fue Andrea Rincón la que invitada que relató cómo fue su terrible experiencia con la ayahuasca, un psicotrópico originario del Amazonas que tiene un efecto alucinógeno.

El conductor pidió que den un paso hacia el punto de encuentro los que pasaron una noche en un lugar raro o insólito y la actriz fue una de las que se animó a revelar su terrible experiencia con la Ayahuasca: "Fue justo antes de entrar a la casa de Gran Hermano y posta vi lo más doloroso de mi vida, lloré de principio a fin".

Andrea Rincón en PH, Podemos Hablar.

"La Ayahuasca es una experiencia con plantas naturales que te hacen un viaje místico, alucinógeno pero que tiene que ver con tu propia historia", aclaró Andy. Por su parte, Rincón relató: "Yo era muy chiquita, 21 años, todos mis amigos eran más grandes, yo quería hacerlo y me decían 'No Andrea, dejá de romper los huevos'".

Sus amigos terminaron accediendo a que la actriz tenga su propia experiencia y le dijeron que piense qué era lo que quería tratar. Andrea Rincón recordó: "Yo venía de separarme de una pareja que me golpeó mucho durante mucho tiempo y dije: 'Bueno, voy a sacarme y arrancarme este tipo'. Yo lloraba y el chabón me tiraba humo y me decía: '¿Quién te hizo tanto daño chiquita?'. Y yo lo único que quería era decirle: 'Dejá de tirarme humo en la cara', pero no podía hablar".

Como si fuera poco, la actriz manifestó que mientras ella estaba experimentando esa angustia, dos personas se empezaron a pelear por ella que estaba metida adentro de una bolsa de dormir. Si bien fue una situación demasiado extraña para ella, asumió que después todo empezó a acomodarse en su vida.

Qué pasó cuando la experiencia terminó

Andrea Rincón relató que cuando la experiencia termina van a enterrar todo el líquido que quedó después del proceso al que se somete cada uno, acción que significa enterrar todo lo que la persona pudo sacar para afuera. En dicho momento pasó alguien y le dijo: "¿Viste? Vino el duende y trajo la flor" e indicó que, al observar su mano, tenía un flor que hasta el día de hoy no se explica cómo llegó hasta ella.

Andrea Rincón con su nuevo look.

El conductor quiso saber si siente que sirvió la experiencia, por lo que la actriz y modelo expresó: "A los dos meses entré a Gran Hermano, rendí una materia que tenía previa". Y concluyó: "Evidentemente me cambió, me saqué cosas, lloré".