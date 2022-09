El calvario de Yanina Latorre: "Algo me estalló y empezó a salir sangre"

La panelista relató la mala madrugada que pasó por un dolor de oídos. Yanina Latorre contó cuál fue el diagnóstico del médico.

Yanina Latorre vivió un momento de desesperación por un problema de salud que la afectó en la madrugada. La panelista de LAM relató la dura noche que pasó por un fuerte dolor de oído y contó cuál fue el diagnóstico que le dio el médico.

"El viernes, cuando estaba en el programa, se me tapó el oído. Me imaginé que eran los mocos, porque estaba muy congestionada. Pero a las 2 de la mañana me empezó a doler el oído de una manera descomunal", comenzó su descargo la madre de Lola Latorre y contó que lloró toda la noche porque no encontraba una postura en la que no le doliera el oído.

Latorre aseguró que nunca en su vida había sentido un dolor tan agudo. "A las 5 de la mañana ya era insoportable. Sentí que algo me estalló y me empezó a salir sangre. En esa puntada, el dolor relajó. Tomé de todo esa noche, pero nada me aflojaba el dolor. Me empezó a sangrar el oído", agregó la contadora pública. Y sumó: "Cuando amaneció llamé al otorrino de mi hijo y me mandó a tomar varios medicamentos. Cuando lo vi en la clínica, me dijo que era una bacteria de la gripe que se me metió en el oído y me generó como una otitis que se llama miringitis bullosa".

La panelista contó que esa afección genera muchas ampollas en el tímpano y genera mucho dolor hasta que una de ellas explota y comienza a salir sangre. "Me limpiaron y aspiraron, pero desde ese momento quedé como sorda, tengo un zumbido muy molesto que no se me fue. Todavía tengo ampollas, pero estoy tan lastimada que no me pueden sacar lo que quedó. No la estoy pasando bien, me quiero arrancar el oído. Fue un susto terrible, la pasé mal", concluyó Yanina.

