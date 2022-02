El calvario de Vero Lozano durante el accidente: "Paralítica, inmóvil"

La conductora de Telefe y un difícil momento. Tras el accidente, Vero Lozano pensó que podía quedar paralítica y Analía Franchín reveló cómo fueron los instantes previos y posteriores a la caída en Aspen.

El accidente de Vero Lozano ocurrió hace ya varios días. Sin embargo, aparecen detalles nuevos del lamentable episodio que la conductora vivió en Aspen. Su amiga Analía Franchín reveló cómo fueron los instantes previos y posteriores a la caida de la aerosilla, en donde la líder de Cortá por Lozano pensó que podía quedar "paralítica".

"Van a ser dos o tres meses en silla de ruedas. En cuanto al regreso, están viendo si le permiten volver la semana que viene. Hay que ver como reacciona todo. Uno va reconstruyendo la película, y ese momento, el de la caída y de todo lo que la precedío, es tremendo. Lo que dice Verónica es que en un momento sintió cómo que yo la estaba agarrando muy fuerte pero no pudo resistir o sostenerse mal, y al final se tiró", recordó Franchín.

Por otra parte, y en diálogo con Intrusos, la subcampeona de MasterChef Celebrity agregó: "Verónica cuenta que cuando cayó lo primero que pensó fue que había quedado paralítica. Ya cuando se estaba por tirar pensaba que podía morirse, o quedar inmóvil. Ella vio que venía una persona con una colchoneta, pero no aguantó y se tiró. Ella no pudo sentarse en la aerosilla y quedó colgada. Por eso la asistente le decía que se tirara rápido, pero no pudo hacerlo".

El enojo de Analía Franchín con los operarios de la aerosilla

"Los dos operarios de la aerosilla fueron dos pelotudos, porque estaban con la música a full y no se dieroncuenta de que les estábamos gritando. Pero no es que les gritábamos solo nosotros. Todo el mundo les estaba gritando. No sé, ya habrá tiempo de pensar las cosas más en frío, pero estoy segura de que hubo negligencia y que no estaría mal que se comieran alguna demanda", explicó Franchín.

De este modo, Vero Lozano continúa con su recuperación tras el accidente y se abre una nueva ventana: la de una posible demanda contra las autoridades que administran la aerosilla por negligencia. Hasta este momento, no se registró ninguna causa en contra de ellos y la damnificada pasa sus días esperando a regresar a Buenos Aires para seguir con su rehabilitación.