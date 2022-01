El calvario de un conductor de El Trece: "Quise matarme"

Un conductor de El Trece decidió compartir el calvario personal que vivió y generó conmoción entre miles de televidentes del canal. Los detalles de lo que sucedió.

Un conductor de El Trece vive momentos de absoluta angustia. De acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas, atraviesa un verdadero calvario personal. Así lo dio a conocer a través de una entrevista que le concedió a María Laura Santillán, por Infobae. Se trata de nada menos que Dani "La Chepi", que le tocó reemplazar a Darío Barassi en 100 argentinos dicen y también lo hace en "El Juego de la Oca", y reveló que estuvo "al borde de la muerte".

En una extensa charla, "La Chepi" abrió su corazón y decidió compartir algunas de las situaciones que la afligen. Luego de comentar que le gusta limpiar la casa de "malas energías" con inciensos, fue consultada acerca del motivo por el que suele realizar esta actividad una vez por semana. "Yo soy muy cabulera. Son unas bolas que prendes en la hornalla y llenás todo de humo, mi hija lo odia, me dice 'ya empezaste con París del Conurbano', negro todo".

Luego, la influencer y presentadora de El Trece se refirió al motivo de su creencia y lo relacionó con el ACV que tuvo su padre: "No sé, es creencia, hay gente que no cree. Mi viejo no creía en nada. Y así está mi papá, porque no creía en nada. Creo que está enfermo porque perdió la fe en él y por eso no pudo curarse. Conozco casos iguales a los de mi viejo en silla de ruedas o con muletas, o por lo menos sin la traqueo para que se pueda comunicar. Mi viejo, no. Un tipo que todo el tiempo estuvo muy cercano a la muerte, a la depresión, a perder la fe en él". "Yo creo en mí. Mi viejo no creía en él. Y así está. Y lo digo con mucha tristeza", aseguró.

Dani "La Chepi", en la conducción de "100 argentinos dicen", por El Trece.

La cruda confesión de Dani La Chepi, conductora de El Trece

Consultada acerca si puede comunicarse con su padre, que sufrió un ACV hace un tiempo, Dani "La Chepi" comentó: "Sí, te escucha. Te entiende. Eso es lo peor, que te entiende, que te escucha y que no puede decir nada. Solamente mueve el dedo izquierdo y te hace así o así. Y nada más. Sí abre los ojos y se ríe de costadito cuando yo le cuento cosas. Es muy triste".

Curiosamente, la influencer dejó en claro que en varias oportunidades estuvo muy cerca de morirse. "Yo me enfermé y estuve al borde de la muerte muchas veces, no elegí enfermarme, me pasó", confesó. "Pero está comprobado científicamente, que tu energía, tu voluntad y tus ganas de vivir pueden por lo menos alivianar el proceso", expresó, a modo de reflexión.

"¿De qué te salvaron las ganas de vivir?", le preguntó Santillán. Y "La Chepi" reveló que pensó en suicidarse: "De matarme. Cuando a mi papá le dio el ACV yo me quería morir literalmente. No encontraba razón para seguir. Dije 'listo, se me acabó el mundo'. Si Alberto no habla más yo ya estoy perdida", contestó, ante una mirada sorprendida de la conductora.

¿Cómo fue que logró cambiar su mirada y mejorar tras aquel mal momento? "Quedé embarazada tres días antes de que a mi papá le diera el ACV y yo le diera la noticia. Y me salvó mi hija. Y dije 'tengo que seguir para adelante'. Yo digo que ella es mi motor y me corrigen 'no, vos sos tu motor'. Sí, es cierto, pero los hijos… Isa me mira y listo, vamos. Por la nena y por mí", soltó la influencer.