El calvario de Silvina Luna, internada y con graves problemas de salud: "Está muy deprimida"

Revelan que Silvina Luna cayó en depresión tras su nueva internación: los detalles sobre su delicado estado de salud.

Silvina Luna cayó en una gran depresión tras haber sido internada nuevamente. Se sabe que su estado de salud es delicado desde hace años, pero esta vez debieron ingresarla de urgencias en el Hospital Pirovano a causa de una infección. Los médicos aseguran que su situación es complicada, especialmente por las enfermedades de base que tiene.

"Ya sabemos que viene bastante mal de salud, ella misma lo contó. Fue a un barco de unos amigos y en un momento tuvo la mala suerte de lastimarse y hacerse una herida, lo cual le causó una infección", contó Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece). En este sentido, la conductora señaló que los médicos "están a la espera y en la búsqueda de medicamentos para combatirla". Además, destacó un dato alarmante: el estado de salud mental de Silvina empeoró en las últimas horas.

“Tuvieron que empezar a compensar y atacar esta bacteria, pero frente al cuadro de salud que ya tiene, está siendo complicado. Ella está muy deprimida. No quiere ni siquiera que los amigos estén cerca", siguió Varela. Y destacó que la única persona de su familia con la que Silvina puede contar es su hermano, que además vive en otro país. "Los amigos se comunicaron con él y le pidieron que vuelva con urgencia a la Argentina para acompañarla, así que el hermano está viajando para estar cerca de ella en este momento”, cerró la panelista.

El calvario de Silvina Luna por su salud

Hasta el día de hoy, la modelo enfrenta las consecuencias de la mala praxis del cirujano estético Aníbal Lotocki, quien la operó en 2010 usando métodos que están prohibidos por su enorme riesgo para la salud. Desde entonces, Luna sufre problemas crónicos de por vida, toma corticoides todos los días, sufre una insuficiencia renal, no puede tener hijos y tienen que internarla varias veces al mes.

"Siento que me arruinó la vida. Esto fue en 2010 y en 2013 me descubrieron los problemas en los riñones. Hay chicas con el mismo problema que yo que ya fueron trasplantadas", explicó Silvina. Y agregó que cuando el doctor Lotocki la operó, mezcló grasa de su cuerpo con metacrilato, algo que está prohibido. "Me dolía tanto que una amiga me tuvo que alzar para bajar las escalera. Desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico, tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber", cerró la modelo.