El calvario de Julieta Prandi y las denuncias contra su exmarido.

Julieta Prandi sufre un doloroso calvario desde el momento que se separó de Claudio Contardi, el padre de sus dos hijos. Desolada, la conductora reveló las amenazas de muerte que le envió su exmarido: "Lo peor que tuve que escuchar fue 'Vos no vas a cumplir más años. Vas a recibir una corona'".

"A mí me genera mucha vergüenza exponerme de esta forma. En mi vida me expuse así. Las veces que lo hice fue porque sentía que la justicia estaba mirando para otro lado y se estaban metiendo con la integridad y la salud de mis hijos", afirmó la conductora en diálogo con el magazine Intrusos (América TV).

Prandi comentó que decidió salir a los medios para hablar del repudiable episodio que vivió el último viernes -cuando denunció que su exmarido había abndonado a sus hijos, Rocco y Mateo, mientras ella estaba al aire de Sarasa (La100)- y, dolida, indicó: "Está rogándole al juez que no tiene plata para comprarse una remera pero se compra una camioneta de 120 mil dólares, una Mercedes Benz... y no le paga alimentos a mis hijos. Y nada pasa. El puede hacer todo lo que quiera y nada pasa".

"Yo cuando me fui de mi casa, y esto no lo conté antes, perdón... yo me fui bajo amenaza de muerte de mi casa. Lo peor que tuve que escuchar fue 'Vos no vas a cumplir más años. Vas a recibir una corona'", siguió, quebrada en lagrimas. Y sumó: "Muchísimas veces tuve que escuchar que si yo fuera un hombre no me dejaría ni un solo hueso sano. Muchísimas veces. Además de decirme 'putita', 'atorranta', 'estás vieja', 'no salís más'. Más allá de las denigraciones... un misógino".

Reflexionando en torno al sistema judicial argentino, Julieta advirió: "Somos muchas las mujeres que pasamos por esto, y por cosas peores también. Y aunque la justicia sea ciega y termine fallando a favor del monstruo, del ladrón, del estafador y del misógino, no me van a parar". Para cerrar, la conductora aprovechó para agradecerle a su actual pareja, Emanuel Ortega, por acompañarla en este difícil momento: "Él tiene una familia hermosa, se lleva bien con su ex. Es una familia con respeto ante todo, de admiración y agradecimiento al tiempo compartido. Emanuel es un caballero".