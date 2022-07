El calvario de Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina: "Que la gente lo sepa"

Francisco Benítez decidió compartir un doloroso descargo luego de haber ganado La Voz Argentina en 2021. Qué dijo el cantante y qué fue de su vida.

Francisco Benítez reapareció en público para hacer una brutal confesión sobre el calvario que atravesó. El último ganador de La Voz Argentina compartió la difícil situación que vivió luego de haberse consagrado en el reality de canto de Telefe.

El joven de 22 años, quien hace poco cumplió su sueño de tener casa propia, relató que se le hizo muy difícil soportar las críticas y cuestionamientos por parte de miles de televidentes que le quisieron sacar crédito a su consagración. Es que mucha gente aseguró que salió campeón por su dificultad a la hora de hablar. "Soy un chico con problemas de tartamudez. Lo tengo desde los seis años. Sufrí mucho al no animarme a hablar en público. No quería salir de mi casa. No quería hablar con nadie, me encerraba solo en mi cuarto", sostuvo.

De hecho, en una entrevista que le concedió a Primicias Ya, Benítez dejó en claro que llegó a pensar en suicidarse: "Llegaba un punto en que no quería estar más acá, no quería estar más en este mundo". Y, señaló que le afectaron mucho las críticas: "Las cosas negativas que pasé fueron algunos comentarios que hacían sobre mí. Decían que gané por lástima o que gané porque habló así. Fueron esas cosas que me dolieron mucho porque la gente no se pone en tu lugar y no saben lo que estás pasando".

Asimismo, el joven oriundo de la provincia de Córdoba advirtió que no asistió a La Voz Argentina para "dar lástima ni a ganar". "Yo quiero que la gente sepa eso. Yo solamente fui a cantar porque es lo que me gusta. Fui por mí, era lo que me hacía bien", añadió. Y volvió a marcar que estuvo deprimido y "encerrado" en su casa. "Estuve en un pozo del que no quería salir y estar en La Voz Argentina fue realmente como que hice algo para mí. Y esos comentarios es como que te bajonean. Creen que gané por dar lástima. No es así", reflexionó.

Finalmente, y a modo de conclusión, le pidió al público que aliente a los participantes del reality de Telefe: "La gente tiene que seguir apoyando al programa y no por haber ganado hay que creerse el mejor de todos. La vida sigue y ahora estoy muy contento con que el programa vuelva. Estaré ahí viéndolo cada noche".

Francisco Benítez cumplió un sueño personal y lo anunció en las redes sociales

Luego de su triunfo en La Voz Argentina, Francisco reveló que quería usar el premio para construir su propia casa, ya que era uno de sus mayores deseos. La historia del cordobés emocionó a Belu Lucius, quien en su momento colaboró con el cantante para que lograra tener su propio hogar en donde conformar su familia. Ahora, este sueño se hizo realidad.

"Queremos contarles que estamos muy felices de anunciar que ya estamos en nuestra casita", contó Francisco Benítez en sus redes sociales. A este anuncio, el cantante lo acompañó de una foto junto a su hijo y su esposa ya instalados en el living de su casa.

En este contexto, el ex participante del team de "La Sole" culminó su comunicado con muchísima alegría: "Queremos agradecer muchísimo a Belu Lucius por hacer este sueño posible. Y a cada uno de ustedes por también ser parte de este sueño".