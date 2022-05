El calvario de Darío Barassi en 100 argentinos dicen: "No lo puedo creer"

Darío Barassi compartió el problema personal que tuvo en 100 argentinos dicen. El mal momento que vive el conductor de El Trece.

Darío Barassi se encuentra en una difícil situación personal y decidió compartirla en las últimas horas. El conductor de 100 argentinos dicen reveló en la pantalla de El Trece la dificultad que tuvo a la hora de trabajar y causó revuelo entre sus fanáticos.

En la transmisión del pasado lunes 23 de mayo, Barassi inició el programa de una manera muy particular. A diferencia de lo que suele hacer en cada comienzo del ciclo, el sanjuanino se mostró con poca euforia y trató de esconderse en una de las columnas del estudio. Mientras tanto, los integrantes de la producción le gritaban "¡que salga, que salga!".

El presentador dio unos pasos hacia adelante y, al empezar a hablar, se le notó un radical cambio en su voz. Consciente de que se encontraba disfónico, explicó: "¿Vieron que ustedes están diciendo 'que salga'? Bueno, anoche salí. Te juro que me siento un adolescente. Me vi obligado. Era el día que recibía a los papis del colegio en casa. Y para no pagar nada, armé una situación en un bolichito".

"Fui con todos los papis y no tenía alternativa. Una cosa llevó a la otra, hay unos que son unos borrachos y tendrían que internarse... y me dejé llevar. Miré el reloj y eran las 4 de la mañana, yo estaba a los gritos", agregó Barassi, que se mostró con muchas dificultades para hablar.

Darío Barassi reveló en 100 argentinos dicen el problema que tuvo.

Antes de presentar a las familias de 100 argentinos dicen, Darío le advirtió a los televidentes: "Hoy el programa va a ser así. Seguramente mañana también hasta que el señor grande se acostumbre a lo que está pasando. No lo puedo creer..." En tanto, aclaró qué es lo que deberá hacer para poder conducir: "Ya pedí el megáfono para poder dirigir. Todos se calman así que no me hagan gritar".

El problema personal que Darío Barassi empezó a tener a raíz de su exposición en El Trece

Barassi señaló que a partir de su gran éxito en el programa del Grupo Clarín empezó a tener demasiado reconocimiento. Por lo tanto, cada vez tiene menos intimidad. "Hubo un movimiento en lo que es mi exposición. Estoy como un poco defensor de lo poco que me queda de intimidad y de privacidad", sostuvo.

Preocupado por la exposición que tiene, el conductor filtró la charla que mantuvo con su pareja acerca de este asunto. "Me pongo medio denso y le digo a mi esposa: 'Bueno, gorda, pará... guardemos esto un ratito para sentirlo propio'", precisó.

Luego, una panelista del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich lo interrumpió y le preguntó sobre el embarazo de su esposa: "¿Son miedosos en general?". Barassi reflexionó y contestó: "Estamos de veintipico de semanas. Soy un poco temeroso de los embarazos, que se interrumpa, que pasen esas cosas me genera como... es algo delicado en mi familia". Y reconoció: "La paternidad me tiene atravesado".