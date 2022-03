El calvario de Carmen Barbieri con Jorge Rial: "Me echó de América"

Carmen Barbieri remememoró su experiencia laboral con Jorge Rial en 2003: la echó de América sin decirle ni una sola palabra.

Carmen Barbieri recordó en Mañanísima cómo fue su experiencia trabajando con Jorge Rial en América TV en el año 2003. Mientras el exconductor de Intrusos atraviesa un duro momento personal, su divorcio con Romina Pereiro, Carmen sacó a la luz el gran destrato laboral que él tuvo con ella en aquella época: sin decirle una sola palabra, la echó del canal.

Aunque Rial nunca le dijo en la cara a Barbieri que estaba despedida, de a poco le fue metiendo palos en la rueda para impedirle que siguiese trabajando en América. Primero, la obligaron a viajar a La Plata para grabar el programa de un día para el otro sabiendo que ella no contaba con la disponibilidad de tiempo para hacerlo. Más tarde, le prohibieron entrar a los camarines y tuvo que empezar a cambiarse en el baño de un bar.

“Me echó de América. Me echó elegantemente. Yo estaba haciendo mi programa, Cómplices y testigos. En ese momento Viviana Canosa estaba en otro canal al mismo tiempo que Intrusos y esa semana ella estaba con un punto arriba”, recordó Carmen. “En ese momento no se hablaba tanto del rating, hoy es moneda corriente. Y les pregunté a Luis Ventura y a Marcela Coronel: ‘¿Cómo se sienten de que la Canosa esté arriba?’”, continuó.

Aparentemente, esta pregunta que Barbieri hizo en vivo enfureció tanto a Rial que la terminó despidiendo en completo silencio. “Cuando vino el corte vino la maquilladora, que era muy amiga de Jorge Rial, y me dijo: ‘¿Vos sabés lo que dijiste? ¿Vos sabés lo que fueron los gritos de Jorge Rial?’. Y le digo: ‘No me digas… ¿Me va a echar?’. Y me dijo: ‘Peor’”, prosiguió. Después de ese episodio, la producción empezó a cambiarle la locación de rodaje en reiteradas ocasiones para impedir que ella pudiese seguir trabajando.

“Me mandaron a La Plata a hacer el programa a la mañana temprano. Yo a La Plata no podía ir porque después tenía que ir al teatro. Me sacaron del camarín, me cambiaba en el bar de al lado. Me lo sacaron de a poquito. Fue una forma de sacarme de encima elegantemente”, concluyo. Cuando su colega Estefenía Berardi le preguntó si Rial era consciente de lo que hacía, ella respondió: “Lo hizo consciente y tenía razón porque yo me metí con su rating y para él el rating es muy importante”.

El incómodo reencuentro entre Carmen Barbieri y Jorge Rial tras haberla despedido

A pesar de que fue hace mucho tiempo y Barbieri asegura que no fue un hecho que la haya herido tanto, en ese momento realmente necesitaba trabajar. Nunca se animó a encarar a Rial y hablar sobre el tema y él tampoco le dijo nada. Días después, vivió un tenso momento con él: se cruzaron en un viaje en ascensor y estuvieron en completo silencio. “Fue el viaje más largo de mi vida. Íbamos los dos al tercer piso. Yo pensé que ese viaje no terminaba más, íbamos los dos solos, rodeados de espejos. Tratábamos de no mirarnos. No nos dijimos nada, cada uno por su lado. Después me fui a mi casa y a buscar trabajo”, cerró.