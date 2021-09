El calvario de Adriana Aguirre tras su comentario racista contra Anamá Ferreira: "Muy angustiada"

La vedette mostró su pesar por el momento que vivió en televisión tras lanzar un insulto racista. Anamá Ferreira llevará a la Justicia a Adriana Aguirre.

Adriana Aguirre y Anamá Ferreira protagonizaron un tenso momento televisivo, en el que la vedette lanzó un insulto discriminatorio hacia la modelo oriunda de Brasil. Ambas se expresaron al respecto y, mientras que la dueña de Anamá Models no perdona a su colega y aún se encuentra muy enojada, la ex esposa de Ricardo García se mostró muy angustiada por su actitud.

Aguirre relataba cómo había sido un accidente que sufrió en el escenario, cuando Anamá la sobró con el comentario: “Vamos a jugar, Adriana”, con el que demostró su desinterés en su anécdota. Acto seguido, Adriana evidenció su bronca y se defendió con una frase de tinte racista: “Dejame hablar, mono”. Por ese motivo, Ferreira se enojó y se retiró del estudio de ¿En qué mano está?.

“Fue un mal entendido. Hace cinco meses que estoy con un psicólogo y que vine a divertirme. Si le dije algo que la hizo sentir mal le pido perdón. Ella tiene que entender que yo vengo de esto, con problemas y le hice un comentario porque la quiero pasar bien”, expresó Adriana en ese momento sobre lo acontecido.

Recientemente, Aguirre habló con Primicias Ya y mostró su congoja por el momento que vivió: “Realmente estoy muy angustiada por lo que ocurrió. Estaba contando el sufrimiento que había tenido por el accidente y cómo había quedado mi pierna y me veo interrumpida de golpe por Anamá porque es una persona vehemente. Yo le contesté pero no con una palabra discriminatoria, es una palabra que utilizo siempre: qué mona que estás, qué mono”.

“Me siento muy mal y muy angustiada por esta situación porque a Anamá la quiero mucho y la respeto como figura y hemos trabajado juntas. Jamás le faltaría el respeto a ella y a nadie”, cerró la vedette.

Anamá Ferreira no acepta las disculpas de Adriana Aguirre

Por su parte, Anamá Ferreira se mostró firme en su posición tras lo acontecido en televisión. “Fuimos al corte y yo le dije de todo. Ella dijo que no se da cuenta de lo que dice. Bueno, si no se da cuenta de lo que dice que no vaya a un programa de televisión en vivo. Del racismo no hay disculpas. No existe las disculpas para un racista. Se tiene que concientizar y hacer su trabajo”, expresó. Y agregó: “¿De qué me sirve denunciarla? Pero lo voy a hacer para que ella haga trabajos comunitarios. Tiene que ir a un comedor y trabajar ahí un día, dos, lo que sea. Eso es lo que yo quiero, que se concientice”.