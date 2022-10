El brutal descargo de Araceli González sobre Adrián Suar: "Caducó"

Araceli González realizó un duro comentario sobre lo que pasó con su relación con Adrián Suar y causó revuelo en la TV argentina. El fuerte descargo de la actriz y modelo en La Divina Noche de Dante, por El Nueve.

Araceli González decidió hacer un descargo brutal sobre lo que le pasó luego de cortar con Adrián Suar, con quien tuvo un hijo. En una charla mano a mano con Dante Gebel, la actriz y modelo contó qué es lo que más le molesta de lo que le dejó aquella relación.

En su visita al programa La Divina Noche de Dante, por El Nueve, Araceli repasó los romances que tuvo: "Yo, con las personas que estuve, no puedo decir que no estaba enamorada. Apostaba a algo, pero no salía bien". Y reflexionó al respecto: "La gente evoluciona. Hoy te enamorás desde un lugar más genuino, ya estás más instalado, más construido. Pude conocer a Fabi (Mazzei) cuando mi psicóloga me dijo 'tenés el alta'".

Asimismo, González remarcó que tras separarse del productor y actor de El Trece no imaginó que podría volver a enamorarse o a estar en pareja: "Cuando me separé a los 34 años pensé que ya estaba". Y en dicho marco recordó la exposición que la artista tenía con Suar: "Era muy mediático". Y ella sostuvo que "nadie se atrevía a acercarse" debido a la figura que representaba "El Chueco".

"Te dejaba asignada una marca, por así decirlo. No por una competencia sino por el tema de 'ya está asignada'. Y eso hace que dijeras 'yo soy Araceli'", señaló el conductor de El Nueve. En tanto, dejó en claro que le molesta que los medios la traten como "la ex pareja de Adrián Suar". "Es el día de hoy que escriben una nota sobre mí y dicen 'la ex' y yo digo 'pero ya está eso, ya caducó'", manifestó.

Araceli González y Adrián Suar estuvieron casados entre 1997 y 2002.

Gebel trató de analizar el asunto y expresó: "Pero a ver... vos querés saber tu edad en Wikipedia, ahora entrás a ver cuántos años tiene Araceli... antes no estaba eso, ¿Mirtha Legrand cuánto lo ocultó? Entonces ahora te aparece todo y que fuiste ex de Suar...". "Sí, pero tengo dos ex, no uno. Que pongan a los dos, que no pongan a uno solo. Y si contamos novios, tuve más exparejas. Voy a agregar a Wikipedia para que los periodistas puedan escribir eso. Por eso me causa mucha gracia", le respondió Araceli, quien se mostró molesta por tener que cargar con aquella etiqueta.

Brilló en El Trece y lanzó duras críticas contra Adrián Suar

Una famosa actriz que fue figura de El Trece habló de su repentina desvinculación del canal y lanzó una fuerte denuncia en contra de Adrián Suar. Luego de algunos años de haber dejado de ser figura de la señal, la artista reveló que el productor "le cerró las puertas".

Se trata de María Valenzuela, la reconocida actriz de teatro que hace algunos años brilló en televisión. En una reciente entrevista que brindó con Diario Show, la actriz reveló por qué no quiso volver a la pantalla chica y aseguró que su vínculo con Suar quedó en muy malas condiciones. "No quería dormir ni almorzar en un camarín estudiando letra, esperando para grabar una escena, sentía que la vida se me iba como agua entre los dedos", reveló la actriz sobre su decisión de irse de la tv. Además, añadió: "Lo hice durante muchos años, de modo que volvería a la tele si es por una participación de pocos capítulos, con continuidad, no quiero hacer más".

En ese sentido, Valenzuela recordó su paso por el Bailando por un Sueño y aseguró que lo hizo "por dinero y por placer". "Lo hice cuando cumplían sueños y bailé para una chica que necesitaba un cambio de médula, quería hacer algo por la salud", aseguró sobre el tema. Fue en este marco que recordó cómo finalizó de forma abrupta su vínculo con El Trece, especialmente con "El Chueco".

"Adrián Suar me cerró las puertas porque dije la verdad, simplemente por eso", expresó Valenzuela. "Creo que él está ofendido por haber dicho la verdad, no mi verdad; y yo no estoy ofendida, estoy dolida, sentí un destrato en todas las oportunidades que trabajé en Pol-ka", continuó sobre el tema.

Asimismo, añadió: "Di lo que tenía y mucho más, sin embargo, esto no se valoró a la hora de arreglar otro contrato y todo seguía igual como si fuera una actriz de reparto de lujo". En última instancia, Valenzuela reflexionó sobre el tema: "Lo último que hice fue Son de Fierro. Primero grabé Campeones, después Primicias y dos capítulos de Mujeres Asesinas. A veces la televisión es ingrata, pero crecí en la tele al mismo tiempo".