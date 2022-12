El baldazo de agua fría de Camila Homs a Rodrigo De Paul en el Mundial: "Agrandar la familia"

La empresaria Camila Homs hizo un sorpresivo anuncio en medio del Mundial Qatar 2022, que tiene a Rodrigo De Paul en el equipo de Lionel Scaloni.

Camila Homs reapareció en la escena mediática en medio del Mundial Qatar 2022 y su separación de Rodrigo De Paul, uno de los elegidos por Lionel Scaloni para integrar la formación actual de Selección Argentina, y lanzó un sorpresivo anuncio sobre su futuro: "Me gustaría agrandar la familia".

En un móvil con Intrusos (América TV), la empresaria habló sobre el ataque en redes que sufrió De Paul y saltó en su defensa: "No me gustaría que me pase a mí. No está bueno. A nadie le gustaría estar en ese lugar pero es lo que a veces toca, lamentablemente. Después supo defender esa camiseta y cerrarles un poco la boca a quienes estaban hablando mal de él".

Ante la pregunta del cronista sobre su decisión de quedarse en Argentina y no viajar a Qatar para acompañar a su ex y presenciar los partidos de Argentina, Camila se puso firme y remarcó: "Es un viaje muy largo para hacer con nenitos muy chiquititos, nos quedamos en casa alentando desde casa".

"Con Charly está todo bárbaro", indicó, haciendo referencia a su actual pareja. "Vamos paso a paso. Hoy estoy muy bien así. Me gustaría agrandar la familia, no cierro las puertas a la maternidad", cerró, lanzando una sorpresiva primicia que podría llegar a oídos de Rodrigo De Paul y alterar el futuro de la relación.

Tini Stoessel se fue y dejó a De Paul en Qatar

Rodrigo De Paul sigue entrenándose con la Selección Argentina pensando en los Cuartos de final ante Países Bajos, aunque ahora lo hace sin la compañía de Tini Stoessel. Su pareja dejó Qatar para sorpresa de muchos y las especulaciones sobre una posible crisis crecieron.

De todos modos, cabe destacar que Tini Stoessel no se marchó del país qatarí por una crisis con Rodrigo De Paul. Lo cierto es que la cantante debió viajar a España para grabar un videoclip, es decir que se fue por cuestiones laborales.

La información, según el periodista Guido Záffora, alude a un distanciamiento temporal de Tini y De Paul en la previa del partido trascendental de próximo viernes. Allí, Argentina se medirá con Países Bajos y se espera que Stoessel esté en las tribunas alentando a su novio como lo hizo en los encuentros ante México, Polonia y Australia.