El apodo que Mirtha Legrand más aborrece: "Odia que se lo digan"

Marina Calabró reveló un dato sobre los gustos personales de la conductora de televisión, en relación a las maneras en que la gente se refiere a ella.

La periodista Marina Calabró reveló una de las noticias que Mirtha Legrand más odiará tras su vuelta a la televisión. En su descargo, la hermana menor de Iliana Calabró dio a conocer cuál es el apodo que pone de peor humor a la diva.

"¡Volvió Mirtha! ¡Volvió la alegría! ¡Volvió el glamour a la televisión! ¡Volvió la Reina Madre! ¡Ella odia que le digan la Reina Madre! Pero así la bautizó Chiche Gelblung, vaya a saber hace cuántos años…¡Y para mí es la adjetivación que mejor le cabe!", comenzó la columnista del ciclo radial de Jorge Lanata.

Calabró continuó con su descargo y deschavó un secreto de Legrand: "La única crítica que le voy a hacer, a la maravillosa producción de la señora Mirtha Legrand, es que cuando armaron el escritorio ¡No previeron que estaba Juana! ¡Y pobre Juana quedó ahí parada, como acodada en el sillón de Mirtha!".

"¡Y después se sentó en el apoya brazos! ¡Fue como el juego de la silla! Lo digo en serio, me parece que Juana tiene que tener el destaque que merece, ya que es la conductora del programa en ausencia de Mirtha. Entiendo que es la nieta, joven y chanchera, pero la producción debió prever que no quedara de garpe", cerró su descargo la abogada.

Impactante revelación de Beto Casella sobre la familia de Mirtha Legrand

Beto Casella se expresó en Bendita y habló del supuesto "secuestro" de Mirtha Legrand por parte de su familia: "Nosotros medio en chiste decíamos que Mirtha no volvía porque la tenían secuestrada, y alguien cercano nos dijo que era ‘algo así’. Después hablé con alguien cercano a ella que dijo que ella quería volver y que no la dejaban, pero me lo planteó como una problemática"

"A mí me parece que, siempre que ella quiera, tiene que volver. Y por lo que alguien muy muy cercano a ella me dijo, ella tiene unas ganas locas de volver y no la dejan", concluyó el conductor de radio y televisión.

Sobre la supuesta disputa entre Legrand y su familia, una empleada de la diva se pronunció hace algunas semanas y enunció: "En ningún momento escuché decir a Juana ‘Le mando un beso a la abuela, que me está viendo’. El decorado está hecho ignorando a Mirtha y sus limitaciones, porque no puede caminar esas distancias ni esas escaleras. Yo la semana pasada la vi a Mirtha y le dije que tenía que hacer la apertura de su programa, pero la re convencieron de que era un riesgo, que es peligroso".