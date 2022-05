El anuncio de Mirtha Legrand que sorprendió a todos: "Tengo 95 años y les prometo..."

La diva de los almuerzos hizo un esperado anuncio que la vinculó con sus proyectos laborales.

Mirtha Legrand reapareció en la televisión después de dos años tras la emergencia sanitaria ocurrida en el país y todo el mundo. La conductora se mostró visiblemente emocionada y contó cómo transitó sus días en plena cuarentena obligatoria, de qué manera se reinventó para seguir en el mundo del espectáculo y un anuncio importante para su carrera.

En la ceremonia de los Martín Fierro 2022 televisada por Telefé, que dejó varios momentos, se le realizó un reconocimiento acompañado de un obsequio que hizo entrega el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), Luis Ventura. "Que bienvenida fría, un poquito más de calor chicos, más fuerte", expresó la diva de los almuerzos.

El discurso de Mirtha duró casi seis minutos y en el medio se vio a su familia apoyándola incondicionalmente con la presencia de Juana y Nacho Viale, y su bisnieta Ámbar. El primer momento que motivó el aplauso de todos fue cuando contó sus jornadas de encierro durante el 2020.

"Estuve 300 días encerrada en mi casa sin salir al balcón, y eso me afectó bastante. Hasta que un día dije 'no puedo seguir así', y lo llamé a Facundo Manes, el neurólogo, y le dije 'doctor, yo quiero ser la de antes' ¿Saben que me dijo? Esto es una lección para todos: 'Trabaje Mirtha, trabaje'", subrayó el relato.

Posteriormente se dio un divertido momento con Luis Ventura, quien debía entregarle el obsequio, mientras ella continuaba su alocución. "¿Vos me tenés que entregar algo?", le preguntó asombrada para la afirmación del presidente de APTRA y le consultó si quería seguir hablando. "No no, después continúo, porque yo soy larguera".

Una vez entregado el presente siguió y manifestó la emoción de poder volver a estar en la ceremonia de los Martín Fierro, donde reflejó que "lo único que me gusta es estar entre mis pares y mis seres queridos, así que me he sentido tan feliz. Han hecho de mi esta noche una mujer muy feliz, les agradezco muchísimo".

El esperado anuncio de Mirtha Legrand

La diva no solo contó la edad que tiene, algo que siempre ocultó, sino que deslizó un deseo vinculado con sus proyectos laborales y que tienen que ver con su participación en la pantalla chica. "Yo tengo 95 años y hay que estar aquí a los 95 años. Y les prometo, les juro que voy a seguir trabajando, no bajo los brazos, los quiero muchísimo", cerró su discurso confirmándose su pronta presencia en la pantalla de El Trece.

La opinión sobre su carrera

Uno de los puntos que profundizó fue el desarrollo de su carrera en los grandes medios. "Me puse a pensar y Dios mío mi carrera es milagrosa. Yo lo he contado varias veces: hice mi primer película y tenía 14 años, no sabía caminar con taco alto. Nunca dejé de trabajar, nunca bajé los brazos. Estuve dos veces prohibida, nunca me explicaron por qué me prohibieron y tampoco lo pregunté. También hice desfiles en el interior", detalló.

A su vez destacó conmovida "que larga vida y que maravillosa vida he tenido". Luego se refirió a la pérdida de sus dos hermanos y expresó: "Que vida milagrosa la mía, nunca bajé los brazos, siempre trabajé, sin parar y hasta el día de hoy".