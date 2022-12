El angustiante relato de L-Gante en Intrusos: "Me hizo bullying"

El músico de cumbia 420 habló sobre cómo vivió la exposición en televisión este año. L-Gante se pronunció en contra de la industria de la TV y aseguró haber sufrido bullying.

L-Gante se abrió y contó que sintió un tratamiento agresivo por parte de la industria televisiva hacia su imagen. El cantante que colaboró con Tini en la canción Bar desquitó su malestar con la prensa en pleno vivo de Intrusos.

"Hoy la escuchaba a tu mamá, que contaba que estabas bastante molesto con algunas cosas que se decían, que no son ciertas, eso que se dijo de que fuiste a Chateau Libertador a patear. Quiero que me cuentes vos cómo lo viviste", comenzó Flor de la V desde el piso del ciclo que conduce por América TV. L-Gante respondió desde el móvil donde se encontraba y soltó: "Una molestia causa pero no forma parte de mi día".

De la V le recordó a L-Gante que hizo un posteo sobre su malestar con la prensa. "Sí, porque fue muy inventado, muy a propósito todo eso. Un tal Guido me dijeron que lo inventó. No hubo ningún acercamiento a la verdad. Siempre salen cosas malas. Nunca salen las cosas buenas. Este año la tv me hicieron bullying", cerró el joven.

Guido Zaffora fue el periodista que ofreció esa información sobre L-Gante en el ciclo Es Por Ahí: "L-Gante tuvo un ataque de nervios total, se pone como loco. Insultos, gritos y empezó a darle patadas al portón, se armó un escándalo con los de seguridad tremendo. Hubo insultos, gritos, un escándalo. Me cuentan también que Wanda intentó salir del edificio y chocó un auto", había mencionado el periodista.

"Son de tan bajo nivel que usan el método de primero hacer la noticia y después informarse a ver si es verdad. Para mí solo son los que les doy la mano y agarran el codo", escribió L-Gante en una de sus historias de Instagram, indignado ante la noticia que Zaffora dio en televisión sin chequearla, según su versión de los hechos.

